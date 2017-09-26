Синоптики: потепления в Казахстане не будет
26 сентября 2017, 11:38
Холодный антициклон прочно обосновался на территории республики.
Инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Айнур Кайынбаева рассказала, когда в регионы страны придет снег, сообщает Sputnik Казахстан.
"Ночная температура воздуха понизилась до отрицательных значений практически во всех областях, за исключением западных. В предстоящие трое суток потепления не ожидается. По-прежнему на Казахстан будет поступать холодный арктический воздух, а 28 сентября в центральных и северных областях вновь ожидаются осадки и дождь с переходом в снег", — прокомментировала Айнур Кайынбаева.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: МИА "Казинформ"
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