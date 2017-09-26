Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Синоптики: потепления в Казахстане не будет

26 сентября 2017, 11:38

Холодный антициклон прочно обосновался на территории республики.

Инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Айнур Кайынбаева рассказала, когда в регионы страны придет снег, сообщает Sputnik Казахстан.

"Ночная температура воздуха понизилась до отрицательных значений практически во всех областях, за исключением западных. В предстоящие трое суток потепления не ожидается. По-прежнему на Казахстан будет поступать холодный арктический воздух, а 28 сентября в центральных и северных областях вновь ожидаются осадки и дождь с переходом в снег", — прокомментировала Айнур Кайынбаева.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: МИА "Казинформ"

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...