Пхеньян усиливает оборону
26 сентября 2017, 11:40
Северная Корея усиливает оборону и перемещает самолеты на восточное побережье страны.
Власти КНДР пошли на такие меры после того, как на прошлой неделе американские бомбардировщики пролетели совсем близко к ее границам, передает Вести.ru.
Пхеньян заявил, что Вашингтон намерен начать войну, но в Белом доме эти слова назвали абсурдом, сообщает телеканал "Россия 24".
Власти США подчеркнули, что один точный удар не сможет решить проблему вокруг Корейского полуострова, однако вариант военного вмешательства все же не исключили.
Как сообщалось, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не раз обменялись угрозами и оскорблениями. Американский президент заявил, что Соединенные Штаты уничтожат КНДР, если почувствует угрозу в свой адрес. В ответ Ким Чен Ын пообещал ему "жесткую расплату" и новое — еще более мощное — испытание водородной бомбы.
Фото с сайта vesti.ru
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