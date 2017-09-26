Глава Нацбанка представил в Правительстве РК законопроект по вопросам страхования

На заседании Правительства РК председатель Национального Банка РК Данияр Акишев представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», сообщает Zakon.kz.

Как отметил Д. Акишев, «замедление экономической активности в последние годы, с одной стороны, и внедрение новых технологий на финансовом рынке, с другой, требуют скорейшей адаптации и перестройки существующих бизнес-процессов во всех сегментах финансового сектора, и в первую очередь на страховом рынке».

За все предыдущие годы страховой рынок, как считает глава Нацбанка, так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны.

«Размер страховых премий и активов всех страховых организаций за последние 10 лет не превышает 1% и 2% к ВВП соответственно. Мы проигрываем не только развитым странам, например, в странах ОЭСР премии к ВВП - 7,5%, но и многим нашим соседям на постсоветском пространстве, - продолжил он. - Более того, страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний. В этих условиях у национального страхового сектора остается не так много времени по обеспечению устойчивой модели развития, позволяющей выдерживать конкуренцию со стороны иностранных игроков. Поэтому изменение среды и вызовы, стоящие перед страховым рынком, требуют дальнейшего совершенствования законодательства».

По его словам, законопроект направлен на создание условий, предусматривающих рост доступности страховых услуг не только в крупных городах, но в регионах страны, повышение качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, усиление защиты прав потребителей страховых услуг, обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка.

Законопроект предусматривает изменения и дополнения в 3 кодекса и 19 законов.