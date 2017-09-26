Споры о разделе имущества

Шуалканова Н.К.

Судья Есильского районного суда города Астаны

Вступая в брак, мало кто задумывается над порядком принадлежности имущества в браке и его разделением при разводе. Конечно, не пристало думать о худшем в такой значимый момент. В данной статье дается понятие личного и общего имущества супругов, какую роль играет брачный договор, как распределяются имущественные доли, и какие условия будут влиять на раздел собственности при расторжении брака.

Согласно п.1 статьи 32 Кодекса «О браке и супружестве» законным режимом имущества супругов является режим их общей совместной собственности, если в брачном договоре не было установлено иное. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью, согласно статье 33 Кодекса. Имущество, нажитое в браке, является совместным, однако при этом каждый из супругов также может иметь личное имущество.

Совместное имущество предполагает, что в нем не выделяются доли. Личное от совместного отличается тем, что принадлежит полностью одному человеку и соответственно, не может быть поделено при расторжении брака.

Согласно статье 18 Кодекса «О браке и супружестве» споры относительно раздела общего имущества рассматриваются в судебном порядке.

Согласно ст.29 ГПК РК иск предъявляется в суде по месту жительства ответчика.

Толкование процессуальной нормы, предусматривающей вопросы подсудности дел данной категории, полагает, что дела о разделе имущества между супругами совместно нажитого имущества подсудны по общим правилам судам по месту жительства ответчика.

В соответствии со ст. 30 п. 7 ГПК РК иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца при проживании с ним совместно несовершеннолетних детей. Из данной нормы о подсудности дел по выбору истца следует, что если иск о разделе имущества заявлен одновременно с требованием о расторжении брака, то истец вправе обратиться в суд по месту своего жительства при наличии обстоятельств, предусмотренных указанной нормой права.

Несмотря на четкую формулировку указанной нормы, ошибки при определении подсудности спора о разделе имущества между супругами встречаются. Поскольку в бракоразводном процессе не допускается участие третьих лиц с самостоятельными, либо без самостоятельных требований на предмет спора, независимо от того, что в рамках этого процесса возник вопрос о разделе общего имущества супругов, затрагивающий интересы этих третьих лиц. В этом случае суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство.

Исковое заявление о разделе имущества, независимо от того, предъявлено ли оно в бракоразводном процессе или отдельно, оплачивается государственной пошлиной. Цена иска определяется стоимостью того имущества, на которое претендует истец.

Возможно предъявление другой стороной встречного иска, в котором указываются и иные вещи, не включенные в первоначальное требование. Однако, как правило, ответная сторона предлагает свой вариант раздела имущества, включенного в исковое заявление, что может быть оформлено в виде объяснения на иск. Подача этого процессуального документа государственной пошлиной не оплачивается. Довзыскание госпошлины при включении в объем имущества, подлежащего разделу между супругами дополнительно к исковым требованиям иного имущества, наличие которого будет установлено в ходе судебного разбирательства и о разделе которого может быть заявлено одной из сторон, может быть произведено при вынесении решения по существу спора.

Выявление всего спорного имущества, подлежащего разделу, и разрешение вопроса о его разделе между супругами в рамках одного судебного процесса является одной из особенностей рассмотрения дел данной категории. Основной вопрос, который возникает при рассмотрении дел о разделе имущества, относящегося к совместной собственности супругов, - это определение того, какое конкретно имущество (предметы, вещи, обязательства) должно включаться в раздел, какова его стоимость и каким образом оно должно быть разделено. Решение этого вопроса, прежде всего, зависит от установления правового режима совместной собственности супругов.

Существует законный режим имущества супругов, то есть режим их совместной собственности, основанный на принципе равенства долей в общем имуществе супругов, а также договорный режим имущества - брачный договор, который может установить режим совместной долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Объем и стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется, как правило, сторонами самостоятельно. Однако этот вопрос должен быть обозначен судом перед сторонами, необходимо предложить указать не только полный перечень имущества, нажитого в период брака на общие средства, но и совместно определить стоимость каждого предмета с учетом износа и действительной цены на день разрешения спора либо на день прекращения совместного ведения хозяйства.

Если при разделе совместно нажитого имущества супругов увеличивается доля одного из супругов, то в этом случае суд должен разрешить вопрос о денежной компенсации в связи с увеличением доли одного из супругов. Таким образом, в круг юридически значимых обстоятельств по делу о разделе совместно нажитого имущества входит: установление объема всего совместно нажитого имущества, его действительной стоимости (с учетом износа, на недвижимость - с учетом состояния рынка недвижимости) на момент прекращения брака или совместного проживания и ведения общего хозяйства сторонами, определение доли каждого супруга в этом имуществе и определение денежной компенсации при необходимости, наличие оснований для отступления от принципа равенства долей.

Согласно положений Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», по общему правилу доли супругов признаются равными. Однако имеют место случаи, когда обращаются в суды с исками об определении доли супругов в общем имуществе, которые установлены законом и не оспариваются ответчиком.

В данном случае стороны просят суд установить, что и так предусмотрено нормами закона, и как правило, не оспаривается ответчиком. Следовательно, спора по данному вопросу у сторон не имеется. В таких ситуациях суды обоснованно отказывают в удовлетворении заявлений.