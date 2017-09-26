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В Казахстане предлагают отмечать День Маркетолога как профессиональный праздник

26 сентября 2017, 11:48

День Маркетолога предлагают отмечать 27 октября.

Клуб Маркетологов Казахстана инициировал кампанию по сбору подписей для регистрации 27 октября в качестве даты празднования профессионального праздника специалистов по маркетингу в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

С целью признания 27 октября Днём маркетолога, Клуб Маркетологов Казахстана готовит обращение к Премьер-министру Республики Казахстан Сагинтаеву Бакытжану Абдировичу с просьбой включить 27 октября как День Маркетолога в список официальных профессиональных праздников, отмечаемых в Казахстане.

Выбор даты 27 октября в качестве Дня маркетолога определяется с тем, что 25 лет назад 27 октября 1992 года, впервые в истории суверенного Казахстана, Ученый Совет Казахской Государственной Академии (ныне - Университет НАРХОЗ) принял решение о создании учебно-научного комплекса «Маркетинг» и подготовки специалистов по маркетингу на базе коммерческого факультета. В связи с этим Клуб Маркетологов предлагает отмечать 27 октября 1992 года как дату официального создания профессии маркетолог и отмечать ее как День маркетолога в Казахстане.

Комментируя эту инициативу, Анелия Мухамедкаримова, основатель Клуба Маркетологов Казахстана, и Наталья Ананьева, инициатор идеи, отметили: «Празднование Дня маркетолога как профессионального праздника, может мотивировать бизнес-сообщество вносить вклад в развитие инноваций в маркетинговой индустрии. День маркетологов означал бы высокую оценку со стороны государства, признание важности профессии и необходимости дальнейшего профессионального роста специалистов по маркетингу и, как следствие, в целом развития маркетинга в Казахстане».

Фото: Uden-S

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