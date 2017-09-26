В РК до 2020 года обеспечат интернетом 1700 сел

На заседании Правительства РК министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал, что проектом госпрограммы «Цифровой Казахстан» предусмотрено направление по обеспечению граждан высокоскоростным Интернетом и сокращению цифрового разрыва между селом и городом, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предусмотрено обеспечение населенных пунктов качественным интернетом. На сегодня все 122 города Казахстана и порядка 1200 сел имеют высокоскоростной интернет», - сказал глава ведомства.

По его словам, министерство проведет волоконно-оптические линии связи в порядка 1700 перспективных сельских населенных пунктов.

«То есть население, более 2 млн человек, будет иметь доступ к интернету. Список сел мы отрабатываем совместно с министерством национальной экономики», - уточнил он.

Как проинформировал Д. Абаев, проект запланирован к реализации на 2018-2020 годы.

«По нашим расчетам, в результате реализации проекта до 2021 года будут проведены волоконно-оптические линии связи протяженностью 24 тысячи километров, что позволит местным исполнительным органам обеспечить доступ к интернету. Реализация проекта запланирована по схеме ГЧП», - уточнил министр.

Также он указал, что в результате планируется обеспечить скорость доступа в интернет 20 мегабит в секунду, подключить 2000 школ, учреждения здравоохранения, акиматы. Для реализации проекта МИК разработана и утверждена дорожная карта. На данный момент документ утвержден.

Ксения Давыдова