Шарапова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в фотографию с несколькими кольцами на безымянном пальце правой руки , передает , передает Lenta.ru





#togetherwithme Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Сен 25 2017 в 9:22 PDT





К снимку Шарапова не сделала подписи и добавила только хэштег «Вместе со мной».





18 сентября в сети появился отрывок из автобиографии Шараповой, где она рассказала о расставании со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем из-за собственной славы и богатства.





В сентябре Шарапова приняла участие в Открытом чемпионате США (US Open), на котором дошла до четвертого круга, обыграв на старте соревнований вторую ракетку мира, румынку Симону Халеп. После турнира россиянка поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заняв в нем 103-е место.





На следующей неделе Шарапова планирует сыграть на турнире в Пекине, а затем в Тяньцзине, куда она получила специальное приглашение (wild card).



