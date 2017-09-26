В Казахстане завершились оперативно-стратегические учения «Каратау-2017»
26 сентября 2017, 12:25
Цели учений достигнуты, нарушений мер безопасности не допущено.
Оперативно-стратегические учения «Каратау-2017», проведенные в период с 12 по 21 сентября текущего года, успешно завершены, личный состав на штатной технике и с вооружением, совершив марш, прибыл в пункты постоянной дислокации.
На учениях были отработаны ряд важных вопросов:
- организация управления на нескольких операционных направлениях, а также взаимодействие между видами и родами войск;
- десантирование личного состава со специальным оборудованием с использованием приборов ночного видения с больших высот с раскрытием парашютов на малых высотах;
- наведение фронтовой и армейской авиации в ночных условиях;
- создание и применение боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в составе подразделений беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и авиации.
Цели учений достигнуты, нарушений мер безопасности не допущено.
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