В Казахстане завершились оперативно-стратегические учения «Каратау-2017»

Оперативно-стратегические учения «Каратау-2017», проведенные в период с 12 по 21 сентября текущего года, успешно завершены, личный состав на штатной технике и с вооружением, совершив марш, прибыл в пункты постоянной дислокации.





На учениях были отработаны ряд важных вопросов:





- организация управления на нескольких операционных направлениях, а также взаимодействие между видами и родами войск;

- десантирование личного состава со специальным оборудованием с использованием приборов ночного видения с больших высот с раскрытием парашютов на малых высотах;

- наведение фронтовой и армейской авиации в ночных условиях;

- создание и применение боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в составе подразделений беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и авиации.









Цели учений достигнуты, нарушений мер безопасности не допущено.



