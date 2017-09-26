Акишев: Нет смысла бегать в обменные пункты

"Те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше" - глава Нацбанка.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев оценивает ситуацию на валютном рынке РК как стабильную и заверяет, что «оснований для какого-либо беспокойства нет» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Обменный курс в Казахстане свободно плавающий. Это означает, что он формируется в основном без участия Национального банка. Это означает, что он формируется на основе спроса и предложения на валютном рынке», - сказал он в кулуарах правительства.





По его словам, текущая ситуация, которая есть сейчас с внешними факторами, достаточно благоприятна.





«Уровень цен на энергоносители Казахстана в последнее время растет, это означает то, что валютная выручка, которая поступает в страну, будет увеличиваться. Здесь будет больше зависеть от того, насколько быстро эта валютная выручка будет попадать в Казахстан и обеспечивать дополнительное предложение иностранной валюты», - уточнил глава Нацбанка.





Также Д. Акишев отметил, что ситуация в странах торговых партнеров Казахстана достаточно стабильна и обменные курсы в этих странах также стабильны.





«Поэтому оснований для какого-либо беспокойства нет. Я еще раз хочу повторить для граждан и для предприятий, которые на этом рынке пытаются заработать: мне кажется, и мы это неоднократно повторяли, нет смысла в момент изменения обменного курса бегать в обменные пункты и пытаться на этом заработать. Можно и проиграть. Потому что обменный курс - макроэкономическая ситуация хорошая, мы считаем курс тенге переоцененным. И вполне возможно, что он может и укрепиться. Поэтому те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше», - считает он.





Ксения Давыдова, Астана