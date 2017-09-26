Акишев: Коридор инфляции на 2017 год 6-8% выдерживается
26 сентября 2017, 12:34
«Годовая инфляция, то есть август 2017 года к августу 2016 года, за последние 12 месяцев, составляет 7% ровно» - глава Нацбанка.
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев считает, что тенденция устойчивой динамики неизменности цен будет продолжаться, передает корреспондент Zakon.kz.
«Хочу отметить, что инфляция для Нацбанка является основным показателем по закону. И по тем действиям, которые мы осуществляем именно по контролю за уровнем потребительских цен в стране. Это самое главное, мы считаем, что этот показатель больше всего отражает стоимость национальной валюты, именно как изменяются цены» - сказал он в кулуарах правительства.
По его мнению, ситуация за 8 месяцев 2017 года по инфляции благоприятна.
«Уровень цен вырос за 8 месяцев этого года на 3,9%. Это ниже, чем в прошлом году, когда рост цен за этот же период составил 5,4;%. Мы видим, что в последние месяцы: и в августе и в сентябре, скорее всего, пока этих данных нет, но мы видим данные по социально-значимым товарам, что происходит значительное снижение, в частности, по продовольствию», - отметил Д. Акишев.
«Поэтому, я думаю, что тенденция такой устойчивой динамики неизменности цен, они будут продолжаться. Поэтому тот коридор, который установлен Нацбанком совместно с правительством на 2017 год 6-8%, сейчас выдерживается. Годовая инфляция, то есть август 2017 года к августу 2016 года, за последние 12 месяцев, составляет 7% ровно. То есть находится в середине коридора. Поэтому здесь я не вижу никаких оснований для беспокойств», - добавил глава Нацбанка.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Уральской недели
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