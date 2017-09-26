Прощание с Узакбаем Карамановым пройдет 27 сентября в Алматы
26 сентября 2017, 12:42
Панихида пройдет с 9.00 до 10.00 в театре имени Ауэзова.
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