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Прощание с Узакбаем Карамановым пройдет 27 сентября в Алматы

26 сентября 2017, 12:42

Панихида пройдет с 9.00 до 10.00 в театре имени Ауэзова.

В Алматы скончался видный государственный и общественный деятель Узакбай Караманов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Панихида пройдет 27 сентября с 9.00 до 10.00 в театре имени Ауэзова.

Қонағасы пройдет 26 сентября в 18.00 в ресторане "Евразия" в мкр. Самал-1.

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