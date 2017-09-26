Охранника Дутерте застрелили рядом с президентской резиденцией в Маниле

Сотрудник службы безопасности президента (PSG) Филиппин найден застреленным недалеко от резиденции главы государства Родриго Дутерте в Маниле, сообщил журналистам руководитель службы Лопе Дагоя,

"Один из моих сотрудников, майор Харим Гонсага (Harim Gonzaga), был найден мертвым своей супругой в помещении (где базируется служба)", — сказал Дагой на пресс-конференции.





По его словам, власти проводят расследование происшествия, точная причина гибели охранника не установлена, также не известно, кто произвел выстрелы. Глава службы безопасности исключил вероятность того, что охранник президента мог погибнуть в результате умышленных действий.





Инцидент произошел во вторник утром в парке Малакананг недалеко от резиденции президента Филиппин. По данным службы безопасности, главы государства в момент стрельбы в здании не было.



