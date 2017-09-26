Охранника Дутерте застрелили рядом с президентской резиденцией в Маниле
26 сентября 2017, 12:46
Точная причина гибели охранника не установлена, также не известно, кто произвел выстрелы.
Сотрудник службы безопасности президента (PSG) Филиппин найден застреленным недалеко от резиденции главы государства Родриго Дутерте в Маниле, сообщил журналистам руководитель службы Лопе Дагоя, передает РИА Новости.
"Один из моих сотрудников, майор Харим Гонсага (Harim Gonzaga), был найден мертвым своей супругой в помещении (где базируется служба)", — сказал Дагой на пресс-конференции.
По его словам, власти проводят расследование происшествия, точная причина гибели охранника не установлена, также не известно, кто произвел выстрелы. Глава службы безопасности исключил вероятность того, что охранник президента мог погибнуть в результате умышленных действий.
Инцидент произошел во вторник утром в парке Малакананг недалеко от резиденции президента Филиппин. По данным службы безопасности, главы государства в момент стрельбы в здании не было.
Фото © AFP 2017 / Ted Aljibe
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