ДГД по Актюбинской области разъясняет, что для поддержки отечественных товаропроизводителей-экспортеров в Республике Казахстан согласно статье 272 Налогового кодекса РК по превышению суммы НДС, сложившейся на конец налогового периода, в котором совершены обороты, облагаемые по нулевой ставке, налогоплательщику предусмотрен возврат из бюджета, если одновременно выполняются следующие условия:

1) плательщиком НДС осуществляется постоянная реализация товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке;

2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый период, в котором осуществлялась постоянная реализация товаров, работ, услуг, составляет не менее 70% в общем облагаемом обороте по реализации.

Возврат превышения НДС осуществляется налогоплательщику согласно статье 273 Налогового кодекса РК на основании его требования о возврате, указанного в декларации по НДС за налоговый период.

Плательщику НДС, осуществляющему обороты, облагаемые по нулевой ставке, которые составляют не менее 70% в общем облагаемом обороте по реализации за налоговый период, возврат превышения НДС производится в течение 55 рабочих дней, в случае если обороты, облагаемые по нулевой ставке, составляют менее 70% в общем облагаемом обороте, возврат превышения НДС производится в течение 155 календарных дней с последней даты, установленной Налоговым кодексом (с учетом периода продления).

Основаниями для возврата превышения НДС являются:

1) акт налоговой проверки по подтверждению достоверности суммы НДС, предъявленной к возврату;

2) заключение к акту налоговой проверки.

Сумма превышения НДС, по которой налогоплательщиком в декларации указано требование о возврате НДС, возвращенная из бюджета и не подтвержденная в ходе проведения документальной налоговой проверки, подлежит уплате в бюджет налогоплательщиком на основании уведомления о результатах проверки, с начислением пени за каждый день с даты перечисления налогоплательщику этих сумм.

Также согласно статье 274 Налогового кодекса РК имеется упрощенный порядок возврата превышения НДС, цель которого заключается в осуществлении возврата НДС без предварительного проведения налоговой проверки. Право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС имеют налогоплательщики, представившие декларации по НДС с указанием требования о возврате превышения НДС, которые состоят не менее 12 последовательных месяцев на мониторинге крупных налогоплательщиков, и не имеющие неисполненного налогового обязательства по представлению налоговой отчетности на дату представления декларации по НДС с указанием требования о возврате превышения НДС.

При этом возврату в упрощенном порядке подлежит превышение НДС в размере не более 70% от суммы превышения НДС, сложившейся за отчетный налоговый период.

Возврат превышения НДС в упрощенном порядке производится в течение 15 рабочих дней с последней даты, установленной Налоговым Кодексом РК.