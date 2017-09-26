Вымогательство телефонов у школьников: в ДВД прокомментировали жалобу астанчанки
26 сентября 2017, 13:15
По поводу того, что парень якобы не привлекается к ответственности, информация не совсем недостоверная. Заявление приняли.
В Астане пятеро парней при помощи угроз физической расправы забрали мобильный телефон у подростка. Об этом в одной из групп социальной сети Facebook написала мама пострадавшего, сообщает МИА «Казинформ».
Женщина рассказала в своем посте, что в минувшую пятницу пятеро парней в возрасте от 16 до 18 лет, угрожая расправой, забрали у ее сына Самсунг Галакси А7.
По ее словам, сразу после этого они с сыном поехали в Алматинский РОВД писать заявление.
«После почти трехчасового ожидания заявление у нас приняли. На следующий день - в субботу, 23 сентября в 10 утра нас вызвали в отдел криминальной полиции. Мальчика, отобравшего телефон, мой сын узнал сразу. Да и оперативники с этим мальчиком знакомы близко и не понаслышке. Мальчик этот постоянный гость в РОВД, и заявления на него пишутся с завидным постоянством. Но вот только почему-то до сих пор мальчик этот не привлечен ни по одному из заявлений, включая наше», - заявляет она.
По словам женщины, она беспокоится не зря - на другой день к ним пришел товарищ обвиняемого, и передал пострадавшему слова следующего характера: «отец меня забирает в Тараз, пока все не уляжется. Вернусь и убью тебя».
Мама подростка в Facebook выразила свое недовольство якобы бездействием правоохранительных органов и обратилась к общественности за советом.
В свою очередь, в пресс-службе ДВД Астаны прокомментировали данный инцидент. Как выяснилось, молодой человек и ранее привлекался к ответственности за противоправные действия.
«Сейчас в отношении несовершеннолетнего дело возбуждено по статье 190 - мошенничество. Дело в том, что молодой человек уже ранее привлекался, это дело было возбуждено еще 9 сентября. Он обманным путем выманил у несовершеннолетнего мобильный телефон и не возвращал. Попросил попользоваться, а затем все время обещал привезти его обратно, но не отдавал», - сказали в пресс-службе.
Что касается факта о вымогательстве, в ДВД заявили, что оно также будет рассматриваться. В пресс-службе отметили, что заявление следователь получил только сегодня.
«По поводу того, что парень якобы не привлекается к ответственности - информация не совсем недостоверная. Заявление приняли. Если принимают заявление - с этого момента возбуждается дело и рассматривается далее. Просто на тот момент, когда было принято заявление, на него уже писались заявления ранее. Будут проверяться и другие дела - может быть ранее, еще имелись подобные факты. Сегодня его будут вызывать на допрос. Телефон уже изъяли и отдадут мальчику», - сказали в пресс-службе ДВД Астаны.
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