Вымогательство телефонов у школьников: в ДВД прокомментировали жалобу астанчанки

По ее словам, сразу после этого они с сыном поехали в Алматинский РОВД писать заявление.

«После почти трехчасового ожидания заявление у нас приняли. На следующий день - в субботу, 23 сентября в 10 утра нас вызвали в отдел криминальной полиции. Мальчика, отобравшего телефон, мой сын узнал сразу. Да и оперативники с этим мальчиком знакомы близко и не понаслышке. Мальчик этот постоянный гость в РОВД, и заявления на него пишутся с завидным постоянством. Но вот только почему-то до сих пор мальчик этот не привлечен ни по одному из заявлений, включая наше», - заявляет она.



