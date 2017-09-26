В Литве пьяный юноша угрожал взорвать здание парламента
26 сентября 2017, 13:18
После допроса задержанного, утверждает полиция, он был отпущен.
Полиция Литвы получила в понедельник ложное сообщение о том, что здание парламента заминировано; звонившим оказался нетрезвый молодой человек, сообщает во вторник пресс-служба департамента полиции, передает РИА Новости.
"В понедельник в 13.56 на единый телефон помощи поступил анонимный звонок о том, что в здании литовского парламента заложена бомба. Инспекторы полиции установили, что ложное сообщение поступило от нетрезвого молодого человека, 1997 года рождения", — говорится в сообщении департамента.
По данным полиции, в крови у обнаруженного звонившего молодого человека оказалось 2,64 промилле алкоголя. После допроса задержанного, утверждает полиция, он был отпущен.
Фото © Flickr / David Holt
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