В соответствии с подпунктом 28-5) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждена Инструкцию по организации обеспечения качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в государственной авиации.

За обеспечение качества горючего в государственной авиации при его транспортировании, приеме, хранении, выдаче и подаче для заправки авиационной техники, отвечают должностные лица службы горючего в пределах своей компетенции. Должностные лица служб, эксплуатирующих авиационную технику, контролируют состояние и исправность баков (систем) авиационной техники, их подготовку к приему и заправке горючим. Сохранность качества и количества горючего в баках и системах авиационной техники своего подразделения контролирует командир подразделения.

Контроль качества горючего в авиационных частях (частях обеспечения) осуществляют лаборатории авиационных частей (частей обеспечения), а в воинских частях, не имеющих штатных лабораторий - в сертифицированных (аккредитованных) лабораториях.

Для планирования, контроля и учета мероприятий по сохранности и контролю качества горючего на всех этапах его прохождения до баков авиационной техники, в авиационных частях (частях обеспечения) ведутся документы, согласно перечня документов по контролю качества горючего, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции.

Анализы горючего, проводимые лабораториями, подразделяются на четыре вида:

1) приемо-сдаточному анализу подвергается горючее при приеме его из железнодорожных и автомобильных цистерн и при отгрузке - до отправления железнодорожных и автомобильных цистерн, в целях получения объективной информации о том, что прибывшее горючее по марке и качеству соответствует указанному в документах отправителя (накладной, паспорте), а при отгрузке убедиться в том, что в цистерну (тару) залит запланированный к отгрузке продукт и того качества, которое числится по журналам учета качественного состояния;

2) контрольному анализу подвергается горючее при хранении (в установленные сроки), после внутрискладских или межскладских перекачек горючего, в том числе и после слива горючего при приеме, с целью убедиться, что при перекачке горючее не смешано с другими марками горючего, а при хранении установить начало изменения его качества;

3) складскому анализу подвергается горючее, находящееся в резервуарах и таре в соответствии с установленными сроками хранения горючего, масел, смазок и специальных жидкостей в резервуаре и таре согласно приложения 2 к настоящей Инструкции. По своему статусу складской анализ при длительном хранении соответствует полному анализу, подтверждает возможность применения горючего по прямому назначению или возможность дальнейшего его хранения до очередного анализа;

4) полному анализу подвергается горючее перед закладкой

на длительное хранение, по истечении установленных сроков хранения, при расследовании причин авиационных происшествий, связанных с применением горючего, а также в других случаях, когда необходимо установить качество горючего в полном объеме, с целью углубленного исследования качества горючего.

Периодичность лабораторной проверки качества горючего при хранении и минимальный объем проб, необходимый для проведения анализа (при параллельном определении) приведены в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.