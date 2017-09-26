Татьяна Клименко: Казахстан станет для всех сюрпризом!

До старта чемпионата мира по ММА по версии Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA) остается чуть больше двух недель. В нем примут участие порядка 150 бойцов-любителей из 30 стран мира. Спортсмены выйдут на ринг, чтобы сразиться за звание чемпионов в 8 различных категориях. Впервые на чемпионате мира выступят любители-женщины в двух весовых категориях, пишет Zakon.kz





В преддверии чемпионата мира в столицу прибыла исполнительный директор WMMAA Татьяна Клименко. Мы решили поговорить с Татьяной и узнать, довольна ли она подготовкой к чемпионату, что ее удивило в Астане, как проходит развитие ММА и чего нам ждать от предстоящего грандиозного праздника спорта.





Татьяна не в первый раз в Астане, поэтому колоссальные изменения, которые произошли за последние пару лет, ее впечатлили.





«Я не первый раз в Астане, мы здесь проводили два турнира М-1 и чемпионат Азии. Я не была в Астане последние три года, и город заметно вырос. У вас же здесь ЭКСПО проходил, столько новых красивых зданий, новый терминал аэропорта, когда приезжаешь через столько времени, действительно видишь, насколько меняется город», — делится впечатлениями Татьяна.









«В Астане у людей есть понимание что они делают»





В ходе своей рабочей поездки Татьяна встретилась с главными организаторами предстоящего чемпионата – почетным президентом Национальной федерации ММА, панкратиона и грепплинга Республики Казахстан Айдаром Махметовым и административным директором федерации Раушан Амангельды.





«Во Всемирной ассоциации ММА есть процедура, в ходе которой Федерации подают заявки на проведение чемпионата мира. От Казахстана заявка была подана несколько лет назад и поэтому уже с 2014-2015 годов мы планировали, что чемпионат мира 2017 года пройдет именно в вашей столице. Я приехала сюда как раз-таки для того, чтобы посмотреть, как идет подготовка. Встретилась с Айдаром Махметовым, мы поговорили, обсудили организационные моменты, радует, что здесь, в Астане, есть понимание у людей, что они делают и для чего», — говорит Татьяна.





Ожидается, что на чемпионате мира в Астане помимо любительских боев пройдут также профессиональные.





«Мы стараемся совмещать финальные бои с профессионалами, это привлекает дополнительную аудиторию. Казахстан не исключение, будет три профессиональных боя. Вообще, в Санкт-Петербурге мы собирали «Ледовый дворец», одну из самых больших спортивных площадок. В «Даулете» площадка где-то на 2500 зрителей, думаю, процентов 80% мы точно соберем».





«Думаю, всем будет интересно побывать в Казахстане»





Астана на протяжении нескольких лет является одной из главных спортивных площадок, где проходят многочисленные чемпионаты мира и Азии, однако, все еще немногие успели побывать у нас в гостях.





«Каждый чемпионат мира отличается от предыдущего, именно за счет места проведения. У нас был чемпионат в Чехии, там был свой национальный колорит, а Макао, например, вообще другой мир. Это не Китай и не Гонконг, это отдельная административная единица, где все было по-другому. Сейчас мы в Казахстане, где очень большая национальная составляющая, большое культурное наследие, и действительно есть, что показать. А еще народ здесь очень гостеприимный», — говорит исполнительный директор WMMMAA.





— На данный момент у нас уже зарегистрированы около 30 стран, кроме азиатского региона не все были в Казахстане, и, думаю, всем будет интересно здесь побывать. Надеюсь, что именно национальный колорит сможет всех удивить. Этот турнир привлечет больше любителей спорта, даст импульс развитию ММА. Куда бы мы не ездили, после чемпионатов получается такой толчок в развитии спорта. Верится, что Казахстан не станет исключением.





«В чемпионате в Астане будет несколько стран, которые никогда не приезжали на такие большие соревнования»





Интересно, что на предстоящем чемпионате мира впервые примут участие представительницы прекрасной половины человечества.





«На прошлом конгрессе мы решили, что пора уже заводить женский дивизион. У нас был чемпионат Азии 2017 в городе Ош (Кыргызстан), где впервые выступили девушки. Они показали бои даже лучше, чем некоторые молодые люди. Было приятно, ведь они бьются до последнего, не жалея себя. Первое большое состязание будет на этом чемпионате. Многие федерации везут своих девушек, а это значит, что дисциплина действительно востребована, и не зря мы это сделали. Вообще, один из принципов спорта – это «спорт для всех». У нас есть и дети, юноши, девушки, надеемся, что это поможет развивать наш спорт», — отметила Татьяна.









Однако пока не все страны готовы представить на чемпионате мира девушек, а некоторые команды впервые едут на такой масштабный турнир.





— Есть страны, где женский спорт не очень развит, это ни для кого не секрет, а есть наоборот страны, где уделяется большое внимание. Все азиатские страны везут девушек. Из Индии будет девушка, это радует, потому что там тоже идет развитие хорошее. Нам самим очень интересно, и мы очень ждем этих соревнований. Будет несколько стран, которые никогда не приезжали на такие большие соревнования. Будет Ливан, Марокко, Македония, другие страны, ждем из Южной Америки. Ребята немного опасаются ехать сюда, они никогда не участвовали в таких больших соревнованиях, действительно любители. Они не хотят ехать через весь мир, чтобы подраться и проиграть. Мы стараемся ужесточать критерии отбора, чтобы уравнять спортсменов. Надеемся, что этот чемпионат станет таким, показательным. Мы хотим показать, что откуда бы ты не ехал, ты можешь претендовать на медали и призовые места. Также на чемпионат едет команда из Америки, в составе которых коренные индейцы. У нас с ними интересная ситуация, развитие Федерации происходит немного иначе, чем на нашем континенте. Вот эта команда для нас стала сюрпризом! Это здорово, что идет такое развитие.





«ММА – это феномен!»





Ни для кого не секрет, что ММА сейчас находится в динамичном развитии. Татьяна, будучи человеком, который стоял у истоков создания Всемирной Ассоциации ММА, рассказала нам, как развивается этот вид спорта.





«Наш спорт - ММА – это феномен, это общепризнанный факт. Стандартно, виды спорта развиваются от любительского к профессиональному, а у нас наоборот. Изначально, это называлось «бои без правил», но это не так, так даже и не было никогда, в нашем виде спорта правил намного больше, чем даже в том же боксе. Смешанный вид спорта подразумевает, что разное все смешано в одно, но нам это не очень нравится. Ведь у нас есть свои правила, мы предпочитаем называть просто ММА. Ассоциация ММА существует 5 лет, и надо видеть изнутри, насколько это все растет. На нашем первом чемпионате спортсмены тогда еще не совсем понимали, как это все будет происходить. Сейчас, у нас есть Федерации, которые привозят на чемпионаты полную сборную по 11 человек, проводят семинары, обучают, делают методическую работу, в некоторых странах (Беларусь, Кыргызстан, Россия) даже в институтах преподается ММА. Когда мы начинали, у нас было пять весовых категорий для мужчин, сейчас у нас – восемь. Для девушек для начала две категории. У нас спрос рождает предложение. Мы стараемся не стимулировать сгонку веса, ввели новое правило, что взвешивание проходит в день начала соревнований. Среди девушек тоже будем оптимизировать.





Спорт сделал такой большой шаг, идет просто молниеносное, быстрое развитие. В свое время Казахстан оперативно подключился. В некоторых странах происходит смена федераций, это значит, что работа ведется и на местном уровне – это тоже хорошо, конкуренция, которая ведет к развитию спорта», — говорит Татьяна.





«Казахстан всегда в лидерах»





— За 5 лет существования Ассоциации Казахстан меньше чем 3-е место не занимал ни разу, — вспоминает Татьяна Клименко.





— На самом деле, очень легко объяснить, почему Казахстан или Россия всегда на лидирующих позициях. Это все – кропотливый труд. Союз ММА России – национальная федерация, входящая в WMMAA. Вот этот союз проводит самую большую методическую и практическую работу. Только в отборе на чемпионате России принимают участие порядка 7 тысяч спортсменов. Пока они проходят на чемпионат России, в их активе уже около 15 боев, даже если они начинают с нуля. А это сразу дает опыт и технику. В федерациях поменьше у них не бывает таких отборов. Естественно, представитель России, на счету которого 15 боев, и абсолютный любитель, который второй раз выходит на ринг, это уже разные вещи. Но с точки зрения правил – нарушения нет в этом. В Казахстане тоже идет жесткий отбор, поэтому и результаты хорошие показывают. Но в любом случае сюрпризы в спорте бывают всегда! – отмечает Клименко.





«Уверена, что все пройдет хорошо»





Чемпионат мира пройдет 6-7 октября в спортивном комплексе «Даулет». Спортсмены начнут прибывать в столицу уже 4-5 октября.





«Знаю, что местные организаторы проводят большую работу, чтобы спортсменам было комфортно, ведь, в первую очередь, мы это все проводим для них. Здесь отличная гостиница, крутая площадка, запланированы всевозможные ужины, есть свой колорит. Планируется, что спортсмены погуляют по городу, организаторы об этом также позаботились», — отметила Татьяна.





«Кстати, ring-girls в Астане будут в национальных платьях. Это всегда интересно увидеть. Это и частичка культуры в мероприятии, и соблюдение традиций», — говорит Клименко.





«Мне лично хочется, чтобы все прошло хорошо, гладко, а при упоминании Казахстана у любого спортсмена были теплые воспоминания, и они всегда хотели вернуться сюда еще».