СМИ сообщили о прекращении работы спасателей на острове Пхукет

Спасатели острова Пхукет, сотрудники компании Phuket Lifeguard, которая по контракту с администрацией провинции Пхукет в течение последних семи лет обеспечивала спасение на воде на пляжах острова, прекращают работу 30 сентября в связи с истечением срока действия контракта, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation

Как и каждый год до этого, компания предоставила административному собранию провинции несколько месяцев назад заявку на бюджет на период с октября 2017 по октябрь 2018 года. Фирма запрашивала 22 миллиона таиландских бат (около 663 тысяч долларов) на организацию работы по спасению утопающих на всех пляжах Пхукета. Однако административное собрание снизило цифру бюджетных ассигнований на работу спасателей до 19,8 миллиона бат (около 596 тысячи долларов), сообщает издание.





После того, как фирма Phuket Lifeguard заявила о недостаточности выделяемых средств и отказалась продлевать контракт на новых условиях, административное собрание провинции приняло решение о проведении тендера на работы по спасению утопающих при принятом новом бюджете, говорится в сообщении.





В настоящее время неизвестно, какая компания возьмет на себя спасение утопающих, так как тендер еще не проводился, сообщает Nation.



