Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Атырау расторгнут договор с перевозчиком, чей кондуктор не пустил школьника в автобус

26 сентября 2017, 13:39

Все перевозчики предупреждены о недопустимости нарушений прав граждан и о последствиях таких действий.

В Атырау с перевозчиком, чей кондуктор не пустил школьника в автобус, расторгнут договор, сообщил Zakon.kz прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

На прошлой неделе в Атырау были зафиксированы случаи, когда кондукторы отказывали в перевозке школьникам и требовали с них оплату за проезд. Например, местные СМИ сообщали, что в районе Жилгородка маршрут №6 не пустил школьника, который имеет льготы по оплате проезда и такие факты были не единичны.

20 сентября прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью выразил свое возмущение фактами нарушении прав граждан со стороны перевозчиков, которые незаконно требовали оплату за проезд у льготников (школьников, инвалидов и т.д.), и даже не пускали школьников в автобусы.

"По результатам координационного совета уполномоченному органу было рекомендовано принимать жесткие меры к таким перевозчикам. По сообщению уполномоченного органа через 3 дня после координационного совета принято решение о расторжении договора с перевозчиком обслуживающим маршрут №6, где имел место инцидент. Все перевозчики предупреждены о недопустимости нарушений прав граждан и о последствиях таких действий", - отметил Ернат Сыбанкулов.

фото: Мой город

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...