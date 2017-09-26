В Атырау расторгнут договор с перевозчиком, чей кондуктор не пустил школьника в автобус
26 сентября 2017, 13:39
Все перевозчики предупреждены о недопустимости нарушений прав граждан и о последствиях таких действий.
В Атырау с перевозчиком, чей кондуктор не пустил школьника в автобус, расторгнут договор, сообщил Zakon.kz прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.
На прошлой неделе в Атырау были зафиксированы случаи, когда кондукторы отказывали в перевозке школьникам и требовали с них оплату за проезд. Например, местные СМИ сообщали, что в районе Жилгородка маршрут №6 не пустил школьника, который имеет льготы по оплате проезда и такие факты были не единичны.
20 сентября прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью выразил свое возмущение фактами нарушении прав граждан со стороны перевозчиков, которые незаконно требовали оплату за проезд у льготников (школьников, инвалидов и т.д.), и даже не пускали школьников в автобусы.
"По результатам координационного совета уполномоченному органу было рекомендовано принимать жесткие меры к таким перевозчикам. По сообщению уполномоченного органа через 3 дня после координационного совета принято решение о расторжении договора с перевозчиком обслуживающим маршрут №6, где имел место инцидент. Все перевозчики предупреждены о недопустимости нарушений прав граждан и о последствиях таких действий", - отметил Ернат Сыбанкулов.
фото: Мой город
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