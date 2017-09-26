6,5 тыс. кыргызстанок рожают дважды в год

В год в Кыргызстане наблюдается 150 тыс. родов, из которых примерно 13 тыс. родов происходит 2 раза в год.

Об этом 26 сентября на пресс-конференции в АКИpress сообщила национальный аналитик программ по репродуктивному здоровью Фонда народонаселения ООН в Кыргызстане Нургуль Сманкулова.





Она отметила важность планирования семьи. «Это экономически выгодно каждой семье и стране в целом. Самый выгодный аспект – это сохраняем жизни, сохраняем репродуктивную систему женщины», - сказала она.





Н.Сманкулова подчеркнула, что интервал между родами должен составлять хотя бы 2,5 года.





«По независимым исследованиям в Кыргызстане, каждая женщина в стране имеет по 4 ребенка в среднем. Это хорошо для молодой нации. Однако, если взять интервалы между родами, идет неблагоприятная тенденция. В год в Кыргызстане наблюдается 150 тыс. родов, из которых примерно 13 тыс. родов происходит 2 раза в год. То есть женщина рожала в начале года и конце года. При таких интервалах организм женщины не успевает восстановиться», - сказала специалист.





По словам исполнительного директора ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» Галины Чиркиной, на январь 2017 года число населения в Кыргызстане составило 6,2 млн человек, из них 3,1 млн составляют женщины. Из общего количества женщины репродуктивного здоровья от 15 до 49 лет составляют около 1,6 млн женщин.





«В настоящее время в Кыргызстане, в связи с ограничением гуманитарных поставок средств контрацепции через международные организации, возникла необходимость в проведении дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к средствам контрацепции для уязвимых и малообеспеченных групп населения, а также в информировании населения о существующих современных методах планирования семьи. Необходимо создавать информационное пространство, где любой человек сможет получить качественную достоверную информацию о показаниях и противопоказаниях того или иного контрацептив, а также сможет узнать, где и как можно приобрести контрацептивы», - сказала она.







