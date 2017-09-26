В Рудном 19-летняя студентка чуть не убила пенсионера и ограбила его

На днях рудненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летней студентки, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.





По материалам дела, подсудимая работала в качестве домработницы у пожилого мужчины. В ее обязанности входила уборка квартиры. Девушка узнала, что у пенсионера есть сбережения, и решила украсть их.





2 февраля этого года студентка позвонила мужчине с предложением прийти убраться. Находясь в квартире пенсионера, обвиняемая напрыгнула на него сзади, обхватив шею руками. Через какое-то время потерпевший потерял сознание, а юная преступница украла деньги в сумме 160 тысяч тенге, фотокамеру марки «Nikon» с картой памяти марки и сумкой, общей стоимостью 105 970, сотовый телефон марки «Samsung», стоимостью 17 тысяч тенге, и скрылась с места преступления. Общий ущерб, материальный и физический, составил 293 470 тенге.





Приговором суда девушка признана виновной по ст.191 ч.2 п.1 УК РК (грабеж). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденной, добытого незаконным путем.





Приговор не вступил в законную силу.





Помимо этого суд вынес частное постановление в адрес прокурора Рудного об уголовном преследовании свидетеля, давшего по делу ложные показания с целью введения следствие в заблуждение.



