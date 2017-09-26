Акишев: Коридор инфляции на 2017 год 6-8% выдерживается

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев считает, что тенденция устойчивой динамики неизменности цен будет продолжаться, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хочу отметить, что инфляция для Нацбанка является основным показателем по закону. И по тем действиям, которые мы осуществляем именно по контролю за уровнем потребительских цен в стране. Это самое главное, мы считаем, что этот показатель больше всего отражает стоимость национальной валюты, именно как изменяются цены» - сказал он в кулуарах правительства.

По его мнению, ситуация за 8 месяцев 2017 года по инфляции благоприятна.

«Уровень цен вырос за 8 месяцев этого года на 3,9%. Это ниже, чем в прошлом году, когда рост цен за этот же период составил 5,4;%. Мы видим, что в последние месяцы: и в августе и в сентябре, скорее всего, пока этих данных нет, но мы видим данные по социально-значимым товарам, что происходит значительное снижение, в частности, по продовольствию», - отметил Д. Акишев.

«Поэтому, я думаю, что тенденция такой устойчивой динамики неизменности цен, они будут продолжаться. Поэтому тот коридор, который установлен Нацбанком совместно с правительством на 2017 год 6-8%, сейчас выдерживается. Годовая инфляция, то есть август 2017 года к августу 2016 года, за последние 12 месяцев, составляет 7% ровно. То есть находится в середине коридора. Поэтому здесь я не вижу никаких оснований для беспокойств», - добавил глава Нацбанка.

Ксения Давыдова