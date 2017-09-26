Правительство РК одобрило поправки по вопросам передачи госфункций в конкурентную среду

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на заседании Правительства представил поправки в законодательство по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду, передает корреспондент Zakon.kz.

«Законопроект должен быть внесен в Мажилис Парламента в сентябре текущего года. Условно поправки, предусмотренные в рамках законопроекта, можно разделить на 2 части. Первое, это закрепление базовых подходов по передаче госфункций в конкурентную среду. Второе, внесение поправок по итогам работы с 1-ой группой функций», - сказал он.

По его словам, передача функций госорганов в конкурентную среду будет выстраиваться системно на ежегодной основе. Предложенный Министерством алгоритм состоит из 7 основных этапов, среди которых ежегодный отбор функций госорганов для передачи в конкурентную среду, утверждение предварительного перечня функций Комиссией при Правительстве, обсуждение с конкурентной средой, проведение анализа готовности рынка и (или) анализа регуляторного воздействия. Предполагается также проведение мониторинга за реализацией функций госорганов в конкурентной среде.

«Предложенный подход позволит качественно обеспечивать передачу функций в конкурентную среду», - отметил глава ведомства.

Министр также подчеркнул, что законопроектом предусматривается закрепление процедуры мониторинга, что позволит проводить систематическое отслеживание качества реализации в конкурентной среде переданных функций с целью получения объективной информации.

«Если по результатам мониторинга установлена положительная реализация функции, то функция сохраняется в конкурентной среде», - указал он.

Проектом закона предлагается законодательно закрепить итоги работы по 1-ой группе функций, а именно ввести в сфере экологического аудита саморегулирование, основанное на обязательном членстве, то есть перевести госрегулирование в саморегулирование.

Кроме того, в конкурентную среду передается функция Министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи. Проектом закона предусматривается внесение поправок в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в компетенцию Министерства здравоохранения.

«Данную функцию предлагается передать на реализацию неправительственным организациям, через госсоцзаказ. Реализация законопроекта не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», - заключил Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова