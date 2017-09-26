СМИ сообщили о рекордной взятке в истории Минобороны России

По данным "Коммерсанта", фигуранта дела — полковника Александра Вакулина — отправили в СИЗО до 29 октября, передает передает Life.ru





Следственный комитет занялся расследованием уголовного дела о рекордной в истории Министерства обороны взятке в 368 миллионов рублей. Как сообщает "Коммерсант", в данном деле фигурирует начальник отдела техобеспечения продовольственного управления ведомства полковник Александр Вакулин.





По данным издания, он способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения. Сообщается также, что полковник обещал покровительство коммерсантам, которые участвовали в данной сделке.





Вакулина отправили в СИЗО до 29 октября. Его обвиняют в мошенничестве, а также в получении взятки в особо крупном размере.





Как отмечает "Коммерсант", совсем недавно Вакулина перевели в Москву из города Балтийска Калининградской области.



