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СМИ сообщили о рекордной взятке в истории Минобороны России

26 сентября 2017, 14:10

В данном деле фигурирует начальник отдела техобеспечения продовольственного управления ведомства полковник Александр Вакулин.

По данным "Коммерсанта", фигуранта дела — полковника Александра Вакулина — отправили в СИЗО до 29 октября, передает Life.ru.

Следственный комитет занялся расследованием уголовного дела о рекордной в истории Министерства обороны взятке в 368 миллионов рублей. Как сообщает "Коммерсант", в данном деле фигурирует начальник отдела техобеспечения продовольственного управления ведомства полковник Александр Вакулин.

По данным издания, он способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения. Сообщается также, что полковник обещал покровительство коммерсантам, которые участвовали в данной сделке.

Вакулина отправили в СИЗО до 29 октября. Его обвиняют в мошенничестве, а также в получении взятки в особо крупном размере.

Как отмечает "Коммерсант", совсем недавно Вакулина перевели в Москву из города Балтийска Калининградской области.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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