Состоялась встреча Министра финансов Казахстана Бахыта Султанова с главным налоговиком Китая

В июне текущего года был подписан меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной налоговой администрацией Китайской Народной Республики о взаимопонимании и сотрудничестве по налоговым вопросам.

По словам главы Минфина РК, документ стал новой вехой в развитии двустороннего сотрудничества и взаимодействия в целях укрепления потенциала фискальных служб двух государств.

«Развитие сотрудничества наших стран в сфере налогового администрирования поможет урегулировать и решить многие проблемы, такие, как уход от уплаты налогов, двойное налогообложение, вывод капитала в оффшорные зоны, администрирование интернет торговли», - сказал Б. Султанов.

Результатом нынешней встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между Финансовой академией Казахстана и Государственной налоговой администрацией КНР.

Как сказал Бахыт Султанов, это позволит обеим странам обмениваться опытом в области налогового администрирования.

С руководителем фискального органа КНР встретился также председатель Комитета госдоходов Министерства финансов РК Ардак Тенгебаев.

Отметим, это уже вторая встреча глав фискальных органов обеих стран. Первая состоялась в мае этого года в Пекине, где стороны обсудили широкий спектр вопросов, по которым удалось достичь обоюдного согласия.

Ардак Тенгебаев рассказал китайским коллегам о нововведениях в налоговом законодательстве Казахстана, а также о достигнутых результатах своего ведомства за последние три года.

По итогам встречи стороны договорились о создании Подкомитета по налоговому сотрудничеству в рамках Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, а также механизма сотрудничества между налоговыми органами стран вдоль «Одного пояса - одного пути». Более того, решено заняться вопросами повышения квалификации сотрудников.