В "убийстве" пешеходного центра Алматы винят торгово-развлекательные центры
26 сентября 2017, 14:20
Для решения проблемы безлюдных проспектов предлагается развивать торговые улицы вместо помещений.
Из-за появления крупных торгово-развлекательных центров алматинцы перестали гулять на улицах города, считает представитель проектного института "Алматыгипрогор —1" Алтай Сатыбалдиев. Таким мнением он поделился в рамках Urban forum Almaty.
"Территории, которые наиболее предпочтительны для посещения: территория центральной части города, узел у цирка, неожиданно большой всплеск — это Розыбакиева, в районе Mega-центра. Появление таких крупных торгово-развлекательных центров сыграло свою роль в "убийстве" нашего центра. Раньше центр города был очень насыщен пешеходными потоками, горожане любили отдыхать в скверах, на площади", — сказал Алтай Сатыбалдиев.
По его словам, ТРЦ взяли на себя функцию общественных пространств. Вместе с тем, он подчеркнул, что преобразованиями некоторых городских проспектов в пешеходные власти пытаются вернуть людей на улицы.
"Это решает несколько проблем: если люди появляются на улицах — это большая безопасность, больший комфорт для самих людей, уменьшение транспорта, эстетически более насыщенная среда и соответственно удобная для проживания", — сказал Сатыбалдиев.
В ходе своего выступления он отметил, что в собственных административных границах мегаполис будет развиваться до 2030 года, поскольку город столкнулся, с тем, что на добавленных к нему территориях необходимо вкладывать в инженерную и социальную инфраструктуру.
"Мы развиваем прилегающую территорию города, чтобы там создать стандарты, которые присущи для крупного города, чтобы уменьшить маятниковую миграцию", — заключил он.
По мнению директора консалтинговой компании Veritas Brown Гульшат Сариевой, причину строительства большого количества торговых центров можно понять, если взглянуть на структуру доходов населения.
"Мы берем средний состав семьи и видим, что основная часть потребления — это продукты питания, одежда. Структура расходов показывает, что доля культуры очень мала. Есть очень хорошая альтернатива торговым центрам — это развитие торговых улиц, что особенно развито в туристических городах. В этом аспекте нужно прямое участие города", — подчеркнула она.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Vласть
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