В "убийстве" пешеходного центра Алматы винят торгово-развлекательные центры

Из-за появления крупных торгово-развлекательных центров алматинцы перестали гулять на улицах города, считает представитель проектного института "Алматыгипрогор —1" Алтай Сатыбалдиев. Таким мнением он поделился в рамках Urban forum Almaty.

"Территории, которые наиболее предпочтительны для посещения: территория центральной части города, узел у цирка, неожиданно большой всплеск — это Розыбакиева, в районе Mega-центра. Появление таких крупных торгово-развлекательных центров сыграло свою роль в "убийстве" нашего центра. Раньше центр города был очень насыщен пешеходными потоками, горожане любили отдыхать в скверах, на площади", — сказал Алтай Сатыбалдиев.





По его словам, ТРЦ взяли на себя функцию общественных пространств. Вместе с тем, он подчеркнул, что преобразованиями некоторых городских проспектов в пешеходные власти пытаются вернуть людей на улицы.





"Это решает несколько проблем: если люди появляются на улицах — это большая безопасность, больший комфорт для самих людей, уменьшение транспорта, эстетически более насыщенная среда и соответственно удобная для проживания", — сказал Сатыбалдиев.





В ходе своего выступления он отметил, что в собственных административных границах мегаполис будет развиваться до 2030 года, поскольку город столкнулся, с тем, что на добавленных к нему территориях необходимо вкладывать в инженерную и социальную инфраструктуру.



