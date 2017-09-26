Первый судья Жарминского района

Многотрудной была судьба первого судьи Жарминского района, пережившего и с честью выдержавшего труднейшие испытания.

Первым судьей района был Тугельбай Серикбаевич Серикбаев. Он родился в 1896 году на зимовке Шунгиль Семипалатинской губернии. Трудовую биографию Т. Серикбаев начал шахтером. В 1923 году поступил на 6-месячные курсы судей. После окончания курсов, в 1926- 1930 годы работал в должности народного судьи Уланского района Семипалатинской области (ныне Уланский район Восточно-Казахстанской области).













1924 год для Т.С. Серикбаева был знаменателен двумя событиями: участием в церемонии проводов в последний путь В.И. Ленина В Москве и вступлением в ряды Коммунистической партии.





В 1930 - 1933 годы Т.С. Серикбаев работал народным судьей Шынгыстауского (ныне Абайского) и Абралинского районов. В 1933 году вступил в должность члена Семипалатинского областного народного суда.

Когда был создан Жарминский район, Тугельбай Серикбаев изъявляет желание работать именно в этом районе.





Политические репрессии 1937 - 1938 годов не обходят стороной наш район, захватывая в свои коварные сети талантливых, прогрессивно мыслящих людей. Вместе с прокурором района, имя которого установить пока не удалось, Т.Серикбаева объявляют «врагами народа». Судья получает 25 лет ссылки.





Жена судьи Нурбала Серикбаева повсюду ищет справедливости, пишет самому М.Калинину, пытаясь доказать невиновность мужа. Лишь в 1940 году Тугельбай Серикбаев был реабилитирован, вернулся в родные края, до войны работал в должности налогового инспектора, затем воевал с первых до последних дней войны, после войны работал в системе торговли (возглавлял в селе отделение по снабжению продуктами питания).





В трудовой биографии нашего героя значится последняя запись; председатель сельпо, село Казан-Чункур. Скончался Т.С. Серикбаев 11 февраля 1948 года в возрасте 54 лет.





Тугельбай и Нурбала Серикбаевы воспитали 8 детей. Сын Хамза работал в должностях заместителя Министра тяжелой промышленности республики, заместителя Алматинского областного Совета народных депутатов, умер в 1994 году. Дочери Кульза и Роза - педагоги, живут в городе Шымкенте. Дочь Нагима также всю жизнь проработала на ниве просвещения, отличник просвещения в Каз Гу, живет в селе Георгиевка. Сын Толеубек - майор милиции в отставке, проживает в Алматы. На пенсионном отдыхе находится сын Сусубек, также проживающий в городе Алматы. В столице живет и дочь Клара, врач по профессии.





Супруга Тугельбая Серикбаева Нурбала приложила все силы для того, чтобы воспитать детей, помочь получить образование. Умерла она в 1979 году в Алматы.





Многотрудной была судьба первого судьи Жарминского района, пережившего и с честью выдержавшего труднейшие испытания. Коллектив Жарминского районного суда считает целесообразным внести предложение: одной из улиц села Георгиевка присвоить имя Тугельбая Серикбаева.









А.Садуакасова, судья Жарминского районного суда ВКО



