Заместитель Генпрокурора рассказал о мерах по защите бизнеса

Заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов принял участие на V-ом Форуме Машиностроителей Казахстана, главной тематикой которого стали вопросы взаимоотношения бизнеса с государственным и квазигосударственным секторами, сокращение адмбарьеров и дальнейшие перспективы развития отечественного машиностроения.

Заместитель Генпрокурора ввел участников Форума в курс принимаемых органами прокуратуры мер по созданию безопасных и комфортных условий для ведения бизнеса.

Особое внимание было уделено уголовному процессу.

«Именно в уголовном процессе происходят факты жесткого «прессинга» со стороны силовиков. Почти половина компаний, попавших в эти «жернова», прекратила своё существование», - отметил М. Ахметжанов.

Он также сообщил, что для изменения ситуации ведомством были изменены Правила регистрации экономических преступлений.

В результате - в 4 раза сократилось число дел.

«Самое главное - декриминализировали лжепредпринимательство, а с ним ушло в прошлое и поголовное сторнирование налогов. Будем дальше модернизировать сам уголовный процесс и расширять возможности адвокатов по сбору доказательств», - добавил заместитель Генпрокурора.

Докладчик также рассказал о проекте ведомства «Электронное уголовное дело», который позволит избавиться от лишних функций, бумаг и фальсификации доказательств, а также мобильном приложении «Қамқор», призванном уведомлять предпринимателя о проверках.

Речь была затронута и об услугах, предоставляемых в Центрах правоохранительных услуг органов прокуратуры.

Инновационные разработки и новые подходы работы прокуратуры вызвали большой интерес предпринимательского сообщества стран-участников и желание взаимного обмена опытом работы.

Добавим, что участниками Форума стали Первый Заместитель Премьер - Министра Мамин А.У, Министр по инвестициям и развитию Касымбек Ж.М., посол Австрии в Казахстане, доктор Герхард Сайллер, а также руководители госорганов, международных и республиканских организаций в сфере машиностроения.