Конфликт между сельчанами и военными в Атырауской области: произведен первый арест
26 сентября 2017, 14:44
За нецензурную брань в адрес военных арестован местный житель.
Подвергнут аресту один из сельчан, напавший на военнослужащих, передает Zakon.kz со ссылкой на Атырауский областной суд.
Напомним, 18 сентября после вечерней пробежки на военослужащих пограничной заставы наехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Машина задела одного из военнослужащих, в результате чего он получил легкие травмы. После этого из машины вышли местные жители и вступили в словесную перепалку с заместителем командира, который приказал военнослужащим вернуться в часть, и остался разбираться с сельчанами один. Через некоторое время на место подъехали еще машины с местными жителями. Командиру пришлось добежать до заставы и сделать предупредительный выстрел в воздух.
"Когда военнослужащие вошли на территорию воинской части, подъехавшие на нескольких машинах местные жители попытались войти на территорию заставы. В это время раздался автоматный выстрел вверх. Перед воротами воинской части собралась толпа людей. В это время житель села С.А. выразился нецензурной бранью в общественном месте в адрес сотрудников правоохранительных органов. В суде он признал свою вину", - сообщили в суде.
Постановлением Исатайского районного суда Атырауской области С.А. признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан и подвергнут административному аресту на 5 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ход расследования данного инцидента взят на контроль прокуратурой области.
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