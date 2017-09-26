Участница смертельного ДТП в Костанае находится в больнице под конвоем
26 сентября 2017, 14:47
Водитель Infiniti спровоцировала ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.
Участница смертельного ДТП, произошедшего в Костанае, сейчас проходит лечение в Костанайской городской больнице под присмотром конвоя, сообщает МИА «Казинформ».
«Девушка действительно находится в нашей больнице. Проходит соответствующие лечение, состояние стабильное, её жизни ничего не угрожает. Палата пациентки находится под присмотром конвоя»,- прокомментировал главный врач горбольницы Самат Шуменбаев.
Напомним, 21 сентября в 21.08 часов в Костанае 23-летняя водитель автомашины марки Infiniti, следуя по ул. Павлова, выехала на перекресток с ул.Абая, и допустила столкновение с автомобилем марки Peugeot, под управлением 29-летнего водителя. После столкновения Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №21 и мотоциклом марки Racer, под управлением 32-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водителя Infiniti и двоих пассажиров Peugeot с различными травмами доставили в больницу.
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