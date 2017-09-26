Российские власти отказались от регулирования криптовалют
26 сентября 2017, 14:49
Такое решение было принято на заседании совета по финансовой стабильности, который прошёл в прошлый понедельник в правительстве РФ.
Власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии "блокчейн", заявил РИА Новости замглавы Минфина России Алексей Моисеев.
"Позиции ведомств не сблизились. Было принято решение в связи с этим (первым вице-премьером РФ Игорем — ред.) Шуваловым пока понаблюдать (за ситуацией с криптовалютами — ред.), и пока мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится (сейчас в других формах — ред.)", — сообщил Моисеев.
По его словам, такое решение было принято на заседании совета по финансовой стабильности, который прошёл в прошлый понедельник в правительстве РФ.
"Я думаю, что следующий совет будет через квартал, мы должны будем доложить предложения по регулированию блокчейна, это та тема, которая не вызывает никакого сомнения в части именно технологии распределения данных, присваивания ему статуса юридически значимой информации — это очень важно. Мы должны доложить на следующем заседании совета по финансовой стабильности конкретные предложения и, может быть, вернёмся к теме регулирования биткоина, а может быть — нет", — заявил он.
"Что касается биткоина, то сейчас было принято решение ничего не делать, решили посмотреть. Через неделю будет очередное заседание международного совета по финансовой стабильности, может быть, там какие-то идеи предложат, но в ситуации, когда опыт международного регулирования варьируется от "разрешить хождение (биткоина — ред.) наравне с национальной валютой", как в Швеции, до полного запрета как в других странах, конечно, говорить о едином международном тренде (не приходится — ред.)", — указал чиновник.
"Поэтому я с воодушевлением смотрю на эту дискуссию, которая будет в Берлине 6 октября, и, может, после этого мы поумнеем и чего-нибудь придумаем, но пока не хочется наделать ошибок вначале, решили осмотреться и подумать о том, как лучше сделать", — добавил Моисеев. "Моя личная позиция, я остаюсь при ней (о возможности продажи криптовалют на Московской бирже — ред.), но она поддержки не получила", — заключил он.
Фото с сайта WikiQ.ru
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