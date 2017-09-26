Российские власти отказались от регулирования криптовалют

"Позиции ведомств не сблизились. Было принято решение в связи с этим (первым вице-премьером РФ Игорем — ред.) Шуваловым пока понаблюдать (за ситуацией с криптовалютами — ред.), и пока мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится (сейчас в других формах — ред.)", — сообщил Моисеев.





По его словам, такое решение было принято на заседании совета по финансовой стабильности, который прошёл в прошлый понедельник в правительстве РФ.



