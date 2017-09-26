Porsche представил свой самый мощный универсал

Компания Porsche расширила линейку модификаций универсала Panamera Sport Turismo, представив новую топовую версию этой модели – Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Как и одноименный хетчбэк, она оснащается плагин-гибридной силовой установкой на 680 л.с. и 850 Нм, состоящей из 4,0-литрового 550-сильного V8 от Panamera Turbo, 136-сильного электромотора и батареи на 14,1 киловатт-часа.





Хотя Sport Turismo тяжелее обычной «Панамеры», динамические характеристики для обоих кузовов не различаются: 3,4 секунды до сотни, 310 км/ч максималки. На одном заряде, восполнение которого занимает от 2,4 до 6 часов, универсал проезжает 49 км по циклу NEDC. Средний расход топлива в гибридном режиме составляет 3,0 литра против 2,9 литра у хетчбэка. При этом Panamera Sport Turismo практичнее Panamera: салон спортивного универсала вмещает до пяти человек, объем багажника увеличен на 20 литров.



