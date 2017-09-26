Тетради едва не стали причиной отказа от уроков казахского в Актау

Комплект из четырех тетрадей и словаря стоит почти 10 тысяч тенге.

Родители второклассников средней школы №10 Актау жалуются, что их обязывают приобрести за свой счет учебные тетради по казахскому языку и словарь, пишет " пишет " Лада ".





Комплект из четырех тетрадей и словаря, а именно, столько, по словам родителей, необходимо одному ученику для полноценного усвоения школьного материала, стоит почти 10 тысяч тенге. Приобретение учебных комплектов на весь класс обойдется родителям примерно в 300 тысяч тенге.





- Учебники по казахскому языку в наше время - это просто набор каких-то текстов без перевода. Нет ни одного правила. Учителя не дают перевод, не объясняют. В итоге мы приходим к тому, что дети смотрят в книгу и ничего не понимают. Изучение предмета по тем учебникам, которые есть сейчас в школах, без дополнительной литературы и словаря невозможно. Нам сказали купить самим учебные тетради с заданиями и словари. Мы нашли их только в двух магазинах, и цены кусаются, поэтому мы пришли к выводу, что нам лучше вообще отказаться от изучения государственного языка, потому что школьная программа не дает детям знаний, а только портит их нервы. Приобрести дополнительные пособия могут позволить себе не все семьи, - говорят родители школьников.





Директор школы Бекес Испекеев утверждает, что никто и никогда не заставлял родителей приобретать за свой счет рабочие тетради. Родителям было рекомендовано на добровольной основе купить эти тетради для того, чтобы их детям было проще изучать предмет.





- Школа на 100 процентов обеспечена учебниками по предметам. С рабочими тетрадями по казахскому языку между учителем и родителями произошло недопонимание. Родители пожаловались, что дети не понимают предмет. На что учитель принесла в школу рабочие тетради, показала родителям и объяснила, что если они хотят, то могут купить своим детям такие дополнительные пособия, чтобы им было легче заниматься по предмету. Родители не поняли и решили, что обязаны купить, из-за чего и начали жаловаться. Причем не мне, как директору, мы бы тут на месте решили вопрос и разобрались в недопонимании, а непосредственно в прессу. В нашей школе мы никогда не заставляли родителей покупать учебники. Сейчас мы будем проводить собрание родителей, где еще раз разберем ситуацию с рабочими тетрадями, - отметил директор школы.



