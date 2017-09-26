В Алматы полиция ищет предполагаемого педофила, вооруженного ножом

По данным пресс-службы ДВД Алматы, 19 сентября в УВД Алатауского района обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный напал на ее 15-летнюю дочь.

Проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание, ведется опрос жителей близлежащих домов.





Спасли ее проходившие мимо жители. Женщина вышла встречать дочь с работы и, услышав крики, подумала, что с ее дочерью что-то случилось. Она бросилась на помощь. Это и спугнуло насильника. Помог и проходивший мимо пожилой мужчина, он побежал за нападавшим, но не смог его найти.





Сейчас составлен фоторобот подозреваемого. По словам девочки, это мужчина азиатской национальности, лет 50-60-ти.





Напавший мужчина потащил девочку в кусты. Она цеплялась за сухую траву и изодрала руки в кровь, но не жалобные крики, ни мольбы о помощи не останавливали насильника. Он лишь приговаривал: «Убью, если пикнешь!». Насильник приставил к горлу жертвы нож и даже успел ранить. Девочка вырывалась и кричала. На ее крик прибежала незнакомая женщина, это и спасло школьницу. Кудайберген Жолиханов проезжал мимо и стал невольным очевидцем происшедшего.





«Я ехал из города, сам живу в этом районе. Было где-то 8 вечера. На дорогу выбежала женщина, попросила помочь. С ней была девочка, вся в крови в почти бессознательном состоянии. Одежда на ней была разорвана. Женщина рассказала, что на нее напали и насильник успел убежать. Я хотел найти его, пробежал округу, но не нашел. Девочку мы отвезли домой. Говорить она не могла, была в шоке», - рассказал житель города Кудайберген Жолиханов.





Девочка до сих пор находится в состоянии шока, часто плачет и боится вспоминать подробности. Поиски педофила пока не увенчались успехом. Родные и сами ведут расследование, расспрашивают о нем повсюду.





Отмечается. что в Теректы это уже не первое нападение. Ходить по пустынной дороге, ведущей в населенный пункт опасно, говорят жители. Они надеются, что вдоль дороги наконец установят освещение. Тогда возвращаться домой было бы не так страшно и опасно.