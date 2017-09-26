В Алматы полиция ищет предполагаемого педофила, вооруженного ножом
26 сентября 2017, 15:21
Неизвестный напал на 15-летнюю девочку.
Полиция Алматы ведет розыск подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДВД Алматы, 19 сентября в УВД Алатауского района обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный напал на ее 15-летнюю дочь.
"На место происшествия были направлены наряды дорожно-патрульной полиции, комплексные силы полиции, а также следственно-оперативная группа районного управления внутренних дел. В связи с тем, что сигнал о произошедшем в полицию поступил спустя некоторое время, задержать подозреваемого «по горячим следам» не удалось", - сообщили в полиции.
Сейчас начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.121 ч.3 УК РК.
Проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание, ведется опрос жителей близлежащих домов.
Как передает ТК "Алматы", нападение произошло приблизительно в 19.00 часов. Девочка возвращалась с курсов английского. Неожиданно на нее напал взрослый мужчина в камуфляже. В руках у него был нож.
Спасли ее проходившие мимо жители. Женщина вышла встречать дочь с работы и, услышав крики, подумала, что с ее дочерью что-то случилось. Она бросилась на помощь. Это и спугнуло насильника. Помог и проходивший мимо пожилой мужчина, он побежал за нападавшим, но не смог его найти.
Сейчас составлен фоторобот подозреваемого. По словам девочки, это мужчина азиатской национальности, лет 50-60-ти.
Напавший мужчина потащил девочку в кусты. Она цеплялась за сухую траву и изодрала руки в кровь, но не жалобные крики, ни мольбы о помощи не останавливали насильника. Он лишь приговаривал: «Убью, если пикнешь!». Насильник приставил к горлу жертвы нож и даже успел ранить. Девочка вырывалась и кричала. На ее крик прибежала незнакомая женщина, это и спасло школьницу. Кудайберген Жолиханов проезжал мимо и стал невольным очевидцем происшедшего.
«Я ехал из города, сам живу в этом районе. Было где-то 8 вечера. На дорогу выбежала женщина, попросила помочь. С ней была девочка, вся в крови в почти бессознательном состоянии. Одежда на ней была разорвана. Женщина рассказала, что на нее напали и насильник успел убежать. Я хотел найти его, пробежал округу, но не нашел. Девочку мы отвезли домой. Говорить она не могла, была в шоке», - рассказал житель города Кудайберген Жолиханов.
Девочка до сих пор находится в состоянии шока, часто плачет и боится вспоминать подробности. Поиски педофила пока не увенчались успехом. Родные и сами ведут расследование, расспрашивают о нем повсюду.
Отмечается. что в Теректы это уже не первое нападение. Ходить по пустынной дороге, ведущей в населенный пункт опасно, говорят жители. Они надеются, что вдоль дороги наконец установят освещение. Тогда возвращаться домой было бы не так страшно и опасно.
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