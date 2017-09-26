Работодателей Казахстана заставили погасить долг по зарплате в 2,28 млрд тенге

Госинспекторами труда выявлена задолженность по заработной плате перед 20 тыс. работниками на сумму более 2,65 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

«По состоянию на 21 сентября 2017 году государственными инспекторами труда в 1194 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 20 тыс. работниками на сумму более 2,65 млрд тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 1051 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 145,1 млн тенге», - говорится в сообщении.

Указывается, что в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по зарплате, защищены права более 17 тысяч работников, которым выплачено 2,28 млрд тенге.

В настоящее время работа по выявлению нарушений по задолженности зарплаты продолжается.