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Кэмерон начал съемки продолжения «Аватара» с бюджетом в миллиард долларов

26 сентября 2017, 15:24

Проект станет одним из самых дорогостоящих в истории кинематографа, учитывая бюджет всех четырех картин.

Режиссер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам продолжения своего фильма «Аватар». Об этом сообщает Deadline, передает Lenta.ru.

Кинематографист собирается последовательно работать над второй, третьей, четвертой и пятой частями франшизы, общий бюджет составит более миллиарда долларов. Релиз первого сиквела запланирован на 18 декабря 2020 года, премьера следующей части — на декабрь 2021-го, четвертый и пятый фильмы выйдут в 2024-м и 2025 году соответственно.

Отмечается, что проект станет одним из самых дорогостоящих в истории кинематографа, учитывая бюджет всех четырех картин.

В апреле 2016-го Кэмерон объявил, что начал снимать все четыре части сиквела «Аватара» одновременно. Ожидалось, что в общей сложности их продолжительность составит порядка восьми часов. Дата выхода фильмов на экраны неоднократно переносилась.

«Аватар» рассказывает о приключениях инвалида-морпеха на планете Пандора. Релиз фантастической ленты состоялся в 2009 году. Она получила три «Оскара» — за лучшую операторскую работу, лучшие декорации и лучшие визуальные эффекты. Картина считается самой коммерчески успешной в истории кинематографа — она собрала в мировом прокате почти 2,8 миллиарда долларов при бюджете 237 миллионов долларов.

Кадр: фильм «Аватар»

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