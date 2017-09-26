Электрокар Tesla Model S получил тюнинг от ателье T Sportline









Помимо этого, электромобиль получил тонированные окна, задний аэродинамический спойлер из углеродного волокна и 21-дюймовые кованые легкосплавные диски с матовой черной отделкой.





Спортивный стиль продолжается в салоне электрокара T Sportline Project TS8, поскольку автомобиль оснащён перфорированной обивкой из кожи Bentley Linen с черной контрастной строчкой. Водитель также найдёт пользовательские коврики и глянцевую отделку из черного углеродного волокна по всему салону, начиная от приборной панели и спинок передних сидений.









На этом изменения не прекратились, поскольку тюнер установил на электрокар Tesla Model S P100D радар-детектор Escort Passport Max CIи пользовательскую аудиосистему, которая использует 13 динамиков, усилитель Alpine, процессор Rockford Fosgate EQ и 10-дюймовый сабвуфер, который находится в корпусе с отделкой из углеродного волокна.









Представленный модифицированный электрокар Tesla Model S P100D by T Sportline не получил каких-либо изменений технического оснащения. То есть, автомобиль по-прежнему имеет аккумулятор на 100 кВт/ч, что позволяет ему преодолевать на одной зарядке порядка 315 миль (507 км).









Что не менее важно, электромобиль Tesla Model S в модификации P100D способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за 2,5 секунды, и достигать максимальной скорости 155 миль в час (250 километров в час). Во сколько обошлись все изменения внешнего вида модели, не сообщается.





Итак, модифицированный электрокар Tesla Model S P100D by T Sportline может «похвастаться» уникальным монотонным внешним видом, поскольку все хроматические акценты автомобиля были либо удалены, окрашены в черный цвет, либо покрыты виниловой оболочкой 3M Satin Black.