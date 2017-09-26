Глава филиала «Казахавтодор» в Караганде и его зам останутся в CИЗО

Таким образом, судья отказал всем четверым следственно-арестованным. На период расследования они будут находиться в следственном изоляторе.

Между тем, в отношении заместителя руководителя филиала «Казахавтодор» Ержана Отарова открываются несколько исполнительных производств судебными исполнителями. Он проиграл суды по всем шести искам о взыскании с него денежных долгов. Как установил суд, Отаров занимал деньги у состоятельных карагандинцев деньги, но в установленные сроки не вернул их. На основании договоров займа и расписок истцы выиграли суды. Общая сумма долгов составляет порядка 31 миллиона тенге.



