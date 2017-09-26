Глава филиала «Казахавтодор» в Караганде и его зам останутся в CИЗО
26 сентября 2017, 15:38
Также отказано в освобождении двоим руководителям алматинской дорожно-строительной подрядной компании «Акжол ДС» Мухану Ыбышеву и Бекболату Жагпарову.
Отказано в освобождении из следственного изолятора двоим арестованным за взятку в 17 миллионов тенге руководителю карагандинского филиала республиканского госпредприятия «Казахавтодор» Гадылу Муканову и его заместителю Ержану Отарову, сообщает МИА «Казинформ».
Также отказано в освобождении двоим руководителям алматинской дорожно-строительной подрядной компании «Акжол ДС» Мухану Ыбышеву и Бекболату Жагпарову.
Все четверо просили коллегию Карагандинского областного суда, чтобы им заменили меру пресечения «содержание под стражей» на залог либо подписку о невыезде. Все четыре жалобы рассмотрел судья Карагандинского областного суда Каиркен Тулеуов. На заседание четверых фигурантов громкого дела о многомиллионной взятке не привезли из изолятора. Их доводы озвучивали адвокаты. Они просили отпустить четверых клиентов из СИЗО, ссылаясь на то, что все четверо имеют положительные характеристики как по месту работы, так и по месту жительства, имеют семьи и постоянное место жительства. Однако прокурор настаивал, что руководителям карагандинского филиала республиканского госпредприятия «Казахавтодор» и двоим работников подрядной фирмы не следует менять меру пресечения. Прокурор предположил, что они могут оказать давление на ход следствия.
Выйдя из совещательной комнаты, судья Каиркен Тулеуов огласил постановление коллегии.
«В удовлетворении апелляционной жалобы Гадылу Муканову отказать, постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным», - огласил постановление судья апелляционной коллегии по уголовным делам областного суда Каиркен Тулеуов.
Таким образом, судья отказал всем четверым следственно-арестованным. На период расследования они будут находиться в следственном изоляторе.
Между тем, в отношении заместителя руководителя филиала «Казахавтодор» Ержана Отарова открываются несколько исполнительных производств судебными исполнителями. Он проиграл суды по всем шести искам о взыскании с него денежных долгов. Как установил суд, Отаров занимал деньги у состоятельных карагандинцев деньги, но в установленные сроки не вернул их. На основании договоров займа и расписок истцы выиграли суды. Общая сумма долгов составляет порядка 31 миллиона тенге.
Напомним, 15 сентября при получении взятки в сумме 17 млн. тенге от представителей ТОО «Акжол ДС» Ыбышева М. и Жакпарова Б. были задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Муканов Г. и его заместитель Отаров Е.
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