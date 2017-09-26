Казахстанец стал чемпионом мира по биатлу и триатлу

Биатл — это бег и плавание, триатл — следующая ступень, где к бегу и плаванию добавляется стрельба.

Лучшие результаты на чемпионате мира по биатлу и триатлу в Вивейро (Испания) показал акмолинский спортсмен Аян Бейсенбаев, передает МИА « Казинформ » со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

В испанском городе Вивейро завершился чемпионат мира по биатлу и триатлу, в котором приняли участие 500 атлетов из 21 страны. Турнир прошел в формате личных состязаний и смешанных эстафет в различных возрастных группах: от юношей до 9 лет до мастеров до 79 лет.





Аян Бейсенбаев доказал, что является сильнейшим, он завоевал золотую медаль. Второе место у Темерлана Темирова, бронзовую награду принёс в копилку сборной Арман Кыдыртаев.

В эстафете микс по юношам «серебро» завоевали Дэнис Туницкий и Ашраф Камалова, а в эстафете микс по юниорам на третьем месте — Аян Бейсенбаев и Надежда Бекмагамбетова.













По итогам соревнований сборная команда Казахстана в турнирной таблице чемпионата мира по биатлу и триатлу заняла лидирующую позицию.

Биатл и триатл — первые, начальные ступени, с которых начинается обучение детей современному пятиборью. Биатл — это бег и плавание, триатл — следующая ступень, где к бегу и плаванию добавляется стрельба.





Не так давно биатл и триатл были признаны официальными видами спорта, по ним стали проводиться соревнования, в том числе международные.



