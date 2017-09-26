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Комитет адмполиции ведет проверку по факту порванных протоколов

26 сентября 2017, 15:47

Порванные протоколы об административных правонарушениях якобы были найдены у мусорных контейнеров.

Комитет административной полиции ведет проверку по факту появившихся в Сети фотографий с порванными протоколами, передает Zakon.kz.

"Данная информация изучается Комитетом административной полиции. Материалы будут переданы в Департамент собственной безопасности МВД. Автора публикации просим связаться для уточнения информации по единому телефону доверия МВД 1402, либо через страницу КАП МВД в Фейсбуке", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина-Костерева.

Автор фотографий отметил, что нашел порванные протоколы около контейнеров. Составлены они были в Астане.



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