Комитет адмполиции ведет проверку по факту порванных протоколов
26 сентября 2017, 15:47
Порванные протоколы об административных правонарушениях якобы были найдены у мусорных контейнеров.
Комитет административной полиции ведет проверку по факту появившихся в Сети фотографий с порванными протоколами, передает Zakon.kz.
"Данная информация изучается Комитетом административной полиции. Материалы будут переданы в Департамент собственной безопасности МВД. Автора публикации просим связаться для уточнения информации по единому телефону доверия МВД 1402, либо через страницу КАП МВД в Фейсбуке", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина-Костерева.
Автор фотографий отметил, что нашел порванные протоколы около контейнеров. Составлены они были в Астане.
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