Стало известно, откуда на костанайской дороге взялся самолёт
26 сентября 2017, 15:49
Самолет из костанайского аэропорта транспортировали на аэродром в Затобольске.
Как стало известно ЯК-40 принадлежит авиакомпании «Ак-сункар», пишет Alau.kz.
ЯК-40 своё отлетал. Его ресурс 45 лет, стаж этого самолёта 44 года. Ремонтировать его, говорит президент авиакомпании, уже нет смысла, да и слишком затратно.
«На этом самолёте систематически летал бывший аким Костанайской области Сергей Кулагин, немало министров на нём летало. Салон в нём VIP, кожаный. Мы его из костанайского аэропорта транспортировали на свой аэродром в Затобольске. Теперь ЯК-40 будет служить наглядным пособием для изучения. Бывают у нас здесь и экскурсии, много молодожёнов приезжает фотографироваться. Мы строим ангар специальный», — рассказал президент авиакомпании Владимир Досмагамбетов.
Для транспортировки самолёту «обрезали» крылья и хвост. Теперь будут собирать. Предстоит перевезти хвост, который остался в аэропорту Костаная.
«К транспортировке мы готовились два месяца. Не всё так просто. Но мы всё сделали самостоятельно. Транспортировка ЯК-40 — явление редкое. Мы нарулили 36 километров за 4 часа», — сообщил президент авиакомпании «Ак-сункар».
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