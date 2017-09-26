Стало известно, откуда на костанайской дороге взялся самолёт

Самолет из костанайского аэропорта транспортировали на аэродром в Затобольске.

Как стало известно ЯК-40 принадлежит авиакомпании «Ак-сункар» , пишет , пишет Alau.kz









ЯК-40 своё отлетал. Его ресурс 45 лет, стаж этого самолёта 44 года. Ремонтировать его, говорит президент авиакомпании, уже нет смысла, да и слишком затратно.





«На этом самолёте систематически летал бывший аким Костанайской области Сергей Кулагин, немало министров на нём летало. Салон в нём VIP, кожаный. Мы его из костанайского аэропорта транспортировали на свой аэродром в Затобольске. Теперь ЯК-40 будет служить наглядным пособием для изучения. Бывают у нас здесь и экскурсии, много молодожёнов приезжает фотографироваться. Мы строим ангар специальный», — рассказал президент авиакомпании Владимир Досмагамбетов.





Для транспортировки самолёту «обрезали» крылья и хвост. Теперь будут собирать. Предстоит перевезти хвост, который остался в аэропорту Костаная.









«К транспортировке мы готовились два месяца. Не всё так просто. Но мы всё сделали самостоятельно. Транспортировка ЯК-40 — явление редкое. Мы нарулили 36 километров за 4 часа», — сообщил президент авиакомпании «Ак-сункар».







