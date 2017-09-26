В соответствии с законами Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» Правление Национального Банка Республики Казахстан постановило утвердить:

1) пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению микрофинансовой организацией нормы и лимиты, методику их расчетов согласно приложению 1 к постановлению;

2) форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных для соблюдения норм и лимитов согласно приложению 2 к постановлению;

3) форму отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика согласно приложению 3 к постановлению.

В состав пруденциальных нормативов и иных обязательных для соблюдения норм и лимитов для микрофинансовой организации входят:

1) минимальный размер уставного капитала;

2) минимальный размер собственного капитала;

3) достаточность собственного капитала;

4) максимальный размер риска на одного заемщика;

5) коэффициент левереджа.

Минимальный размер уставного капитала микрофинансовой организации составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

Минимальный размер собственного капитала микрофинансовой организации составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

Достаточность собственного капитала микрофинансовой организации характеризуется коэффициентом k1 и рассчитывается как отношение собственного капитала к сумме активов по балансу.

Значение коэффициента k1 составляет не менее 0,1.

Собственный капитал микрофинансовой организации рассчитывается как сумма:

оплаченного уставного капитала;

дополнительного капитала;

нераспределенной чистой прибыли (убытка) прошлых лет (в том числе фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет);

размера нераспределенной чистой прибыли (убытка) отчетного периода;

размера переоценки основных средств;

субординированного долга в виде необеспеченного обязательства микрофинансовой организации перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену);

за минусом:

нематериальных активов, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности микрофинансовой организации;

инвестиций микрофинансовой организации в капитал других юридических лиц.

Условиями отнесения необеспеченного обязательства к субординированному долгу является одновременное исполнение следующих условий:

1) срок, на который выпущено либо получено необеспеченное обязательство, составляет не менее 5 (пяти) лет;

2) кредитор не вправе предъявлять требование об отзыве (исполнении) необеспеченного обязательства ранее 5 (пяти) лет с момента его возникновения;

3) досрочно отозвано (исполнено) по инициативе микрофинансовой организации только по истечении 5 (пяти) лет, если данное действие не приведет к снижению минимальных значений коэффициента достаточности собственного капитала ниже значения, установленного в пункте 4 Прудециальных нормативов;

4) при ликвидации микрофинансовой организации представляют собой требования, которые удовлетворяются в последнюю очередь (перед распределением оставшегося имущества между участниками).

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.