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Правила получения гражданами, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории РК, гарантированного объема бесплатной медицинской помощи изложены в новой редакции
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 августа 2017 года № 589 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 мая 2015 года № 344 «Об утверждении Правил обеспечения получения гражданами Республики Казахстан и оралманами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (не введен в действие)
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Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) - объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств, гражданам Республики Казахстан, оралманам, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 99) статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».
В соответствии c пунктом 2 статьи 34 Кодекса в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:
1) скорая медицинская помощь и санитарная авиация;
2) амбулаторно-поликлиническая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, включающая:
первичную медико-санитарную помощь;
консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;
3) стационарная помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих:
по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации уполномоченным органом;
по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации;
4) стационарозамещающая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации;
5) профилактические прививки.
Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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