Правила получения гражданами, оралманами, а также иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории РК, гарантированного объема бесплатной медицинской помощи изложены в новой редакции

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) - объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств, гражданам Республики Казахстан, оралманам, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 99) статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения». В соответствии c пунктом 2 статьи 34 Кодекса в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят: 1) скорая медицинская помощь и санитарная авиация; 2) амбулаторно-поликлиническая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, включающая: первичную медико-санитарную помощь; консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов; 3) стационарная помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих: по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации уполномоченным органом; по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации; 4) стационарозамещающая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации; 5) профилактические прививки. Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.