Студенты и преподаватели КарГТУ обсудили особенности перевода казахского языка на латинский алфавит

В работе мероприятия приняли участие более 250 студентов, магистрантов, преподавателей.

26 сентября в КарГТУ проведена встреча на тему «Латиница и IT технологии».





Открывая мероприятие проректор по воспитательной работе КарГТУ Назым Алпысбаева в своем выступлении отметила актуальность и важность рассматриваемой темы. Обратила внимание присутствующих на поэтапность и последовательность перехода казахского языка на латиницу, на преимущества, которые получит наша страна и в научно-техническом плане, и в образовательной сфере.





Бахтияр Исин, преподаватель кафедры информационных систем в своем выступлении акцентировал внимание на том, что вынесение на общественные слушания темы «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике» подчеркивает ответственность за принятие такого решения.





Студенты и магистранты специальностей «Системы информационной безопасности», «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также ППС кафедр факультета обсудили особенности перевода казахского языка на латинский алфавит.





Уже сегодня будущие специалисты в сфере IТ активно ищут эффективные способы решения данной сложной, но интересной задачи по переводу государственного языка на латинскую графику.





Специалисты, работающие в сфере IT – технологий отмечают то, что на данный момент многие базы данных не поддерживают функцию поиска по запросам, оформленным на казахском языке.





«Если латинская буква в среднем занимает 1 байт памяти, то для букв кириллического алфавита требуется 2 байта. Соответственно, при переводе казахского языка на латинскую графику ускорится процесс компиляции в программировании и упростится весь процесс программирования», - поделился своим мнением студент четвертого курса Ерхан Кабыл.





В ходе обсуждения выступающие студенты уделили большое внимание документам, которые стали движущими силами данного процесса: статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация сознания», историческое Послание Президента к народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050».





Присутствующие активно делились своими мнениями относительно потенциальных преимуществ перехода казахского языка на латинский язык, подготовке кадров в сфере IT – технологий и в процессе внедрения информационно-коммуникационных технологий в различные отрасли экономики. Также их интересовали вопросы переиздания трудов классиков казахской литературы с использованием латиницы, возможность программирования на новом казахском языке.





Декан факультета Гульфарида Самашова отметила, что планируется работа со студентами в области создания пилотных проектов, разработки курсовых и дипломных работ.





В работе мероприятия приняли участие более 250 студентов, магистрантов, преподавателей.



