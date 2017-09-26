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Suzuki построилa двухместный электровнедорожник

26 сентября 2017, 16:00

Suzuki e-Survivor построен на классической лонжеронной раме лестничного типа.

Компания Suzuki представит на международном автосалоне в Токио свое видение компактных внедорожников будущего – концепт e-Survivor. На данный момент опубликованы первые изображения новинки и раскрыты некоторые подробности.

Suzuki e-Survivor – это маленький (менее 3,5 метра в длину) двухместный внедорожник без крыши и дверей. Автопроизводитель говорит, что источниками вдохновения при создании этой модели послужили Jimny и Vitara – и эту связь в дизайне действительно невозможно не заметить. Среди отличительных особенностей концепта – круглые светодиодные фары со светодиодной же подсветкой вертикальных ребер «радиаторной решетки», очень короткие свесы и ультрасовременный салон с проекционным дисплеем во всю ширину передней панели, круглым дисплеем с 3D-эффектом на центральной консоли и еще одним экраном, встроенным в руль.

Suzuki e-Survivor построен на классической лонжеронной раме лестничного типа. При этом каждое колесо внедорожника вращается отдельным электромотором. В «Сузуки» не называют характеристик силовой установки, да они в данном случае и не важны: скорее всего, в Токио покажут просто полноразмерный макет, а не ходовой прототип.

Планов по запуску в серию именно этой модели пока нет, но в целом Suzuki настроена на электрификацию модельного ряда. Не желая безнадежно отстать от американских и европейских конкурентов в плане внедрения новых технологий, Suzuki вступила в альянс с Toyota для совместных разработок.

Текст: Александр Орехов
Фото: Suzuki

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