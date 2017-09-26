Зачем Казахскому агротехническому университету им. Сейфуллина нужны бродячие собаки

В Сети появилась информация о том, что Казахский агротехнический университет имени Сейфуллина запросил у акимата Астаны 15 бродячих собак, которые находятся в отлове , передает портал , передает портал Zakon.kz





На странице @zverohelp_astana в Instagram волонтеры разместили гневный пост. Любители животных возмущены тем, что во всем цивилизованном мире отказываются от опытов над живыми существами, а в Казахстане якобы нет.





"У нас никто не задумывается, что питомцы - живые существа, они все чувствуют, все понимают. По сути что есть "опыты на животных"? Это медленная мучительная смерть, смерть в муках и страданиях. А ведь аким Астаны обещал, что животных в отлове не будут уничтожать. И даже правила отлова новые приняты (которые не предусматривают передачу животных третьим лицам для проведения опытов и предполагают передачу только при условии передачи с надлежащим уходом! И это не предполагает проведение опытов. В этом случае не может идти речь о надлежащем уходе".









Журналист портала Zakon.kz попросил представителей университета прокомментировать это сообщение.





Декан факультета "Ветеринария и технология животноводства" вуза, доктор биологических наук, профессор Балгабай Садепович Майканов заверил корреспондента, что собаки нужны лишь для того, чтобы взять анализ кала на наличие гельминтозных заболеваний (прим.ред. - глистов) у бродячих собак.





"Они не проводят никаких экспериментов на собаках. Они берут только анализы на гельминтов", - сообщил он.





Для справки.





Все многочисленные разновидности глистов можно разделить на три группы: круглые глисты (нематоды), плоские ленточные глисты (цестоды) и сосальщики-трематоды. Наиболее распространенные болезни от глистов у собак - это токсокароз и токсаскаридоз (вызываются круглыми червями), дипилидиоз (заболевание ленточными плоскими глистами). В меньшей степени встречается описторхоз - болезнь, вызываемая одной из разновидностью трематод. Многие из глистов, паразитирующих на собаках, передаются и человеку, например, аскариды.



