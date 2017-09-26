Принцип диспозитивности гражданского процесса и его реализация в законодательстве и судебной практике

Талапова Гульмира Талаповна,

судья Бостандыкского районного суда г. Алматы

Принцип диспозитивности в гражданском процессе понимается как свобода лиц, прежде всего сторон, распоряжаться своими материальными правами и процессуальными средствами защиты.

Свобода действий сторон, но в рамках закона, определяет и сущность гражданского процесса. Гражданский процесс по конфетному спору возникает только по заявлению заинтересованных лиц, обратившихся за защитой своих нарушенных прав и законных интересов. В соответствии с принципом диспозитивности стороны по своему соглашению могут передать спор на разрешение арбитражного суда. Если в законе установлена альтернативная подсудность для данного вида иска, то истец вправе выбрать суд по своему усмотрению. Истец вправе до принятия решения изменить основание или предмет исковых требований либо отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск полностью или частично. Стороны могут в ходе судебного разбирательства достичь мирового соглашения, которое оформляется ими письменно. Свобода распорядительных действий сторон имеет некоторые пределы, т. е. ограничения, определяемые в интересах принципа законности. Так, суд не принимает отказа истца от иска, уменьшения им размера исковых требований, признания ответчиком иска, не утверждает мирового соглашения сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Развитие диспозитивности в гражданском процессе должно происходить в рамках установленного баланса частных и публичных интересов, без превращения судебного разбирательства в квазитретейскую процедуру. Полное подчинение суда «почину сторон» столь же недопустимо, как и полная зависимость сторон от суда в инквизиционном процессе. Именно поэтому развитие диспозитивного начала в гражданском судопроизводстве должно быть связано в первую очередь с формальной диспозитивностью.

По ГПК РК[1] 2015 г. принцип диспозитивности выражен более отчетливо. Основной тенденцией на сегодняшний день современного гражданского процессуального законодательства стало усиление именно «чистой» диспозитивности, выражающейся в стремлении к активизации личной инициативы в целях защиты прав и законных интересов, и уменьшении активности суда, прокурора в помощи по защите прав и интересов граждан. Одним из важнейших направлений современного развития гражданского процессуального законодательства стало обеспечение свободы личности в гражданском судопроизводстве, и в первую очередь - в решении вопроса о возбуждении гражданского дела.

В соответствии с ст. 155 ГПК по заявлению лиц, участвующих в деле, сторон арбитражного разбирательства суд может принять меры к обеспечению иска во всяком положении дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Таким образом, суд по собственной инициативе не может без просьбы заинтересованного лица распорядиться о принятии обеспечительных мер.

При этом, обеспечение иска может производиться не только по заявлению или с согласия истца, но и прокурора, который согласно ст. 43 ГПК включен в состав лиц, участвующих в деле.

Между тем обеспечение иска по инициативе прокурора противоречит положению пункта 5 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 12.01.2009 № 2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам» о том, что обеспечительные меры принимаются судом только на основании заявления истца (заявителя) или его представителя.[2]

Принцип диспозитивности (от лат. dispono - располагаю, устраиваю) - это один из основных демократических принципов гражданского процесса, предоставляющий возможность распоряжаться процессуальными средствами защиты.

Указанный принцип в чистом виде характерен только для гражданского процесса. Только в гражданском процессе стороны совершенно свободны в вопросах начала, ведения и окончания производства.

Диспозитивность является сквозным свойством гражданского судопроизводства, в ГПК нет отдельной нормы, на которую можно было бы указать как на исчерпывающее выражение этого принципа. В каждом конкретном деле истец в первый раз сталкивается с ним, когда формулирует свои исковые требования.

Действительно гражданское дело возбуждается по заявлению заинтересованного лица. Согласно ч. 3 ст. 170 ГПК при отказе истца от иска производство по делу прекращается. Суд может не принять отказ от иска, если отказ от иска противоречит закону или нарушает чьи-либо права, свободы и законные интересы.

Таким образом, определение суда о неприятии отказа истца от иска и о продолжении рассмотрения дела по существу должно быть мотивированным, в определении должно содержаться указание на конкретный закон, которому противоречит отказ от иска, или на конкретные права и законные интересы других лиц, которые могут от такого отказа пострадать. Однако, если суд вопреки волеизъявлению истца продолжит судебное разбирательство, не приведя никаких конкретных мотивов, то обжалованию такое определение не подлежит, т.к. это не предусмотрено нормами ГПК. Ведение процесса против воли истца также никак не согласуется с принципом диспозитивности, но по ГПК вполне возможно.

На сегодняшний день еще имеются значительные перспективы для дальнейшего развития диспозитивного начала, причем без особого ущерба для публичных интересов. Последнее представляется весьма важным, так как правосудие - функция государства, и либерализм в вопросах гражданской процессуальной формы должен иметь разумные пределы.

[1] Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V // «Казахстанская правда» от 03.11.2015 г., № 210 (28086); «Егемен Қазақстан» 03.11.2015 ж., № 210 (28688); Ведомости Парламента РК 2015 г., № 20-VI, cт. 114.

[2] Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 12.01.2009 № 2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам» // «Юридическая газета» от 20 февраля 2009 года № 27 (1624); «Егемен Қазақстан» от 13 февраля 2009 года № 60-62 (25459); «Официальная газета» от 21.03.2009 г., № 12 (430) «Казахстанская правда» от 28 февраля 2009 года № 55-56 (25799-25800).