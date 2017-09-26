Госорганы будут следить за качеством функций, переданных в конкурентную среду — А. Жумагулов

Сегодня в рамках пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов рассказал об основных этапах передачи госфункций в конкурентную среду.

Айбатыр Жумагулов отметил, что передача функций будет проходить в несколько этапов. В первую очередь планируется провести широкое обсуждение. На сайтах МНЭ и НПП «Атамекен» будет размещаться подробная и актуальная информация, в том числе перечень функций госорганов, предлагаемых для передачи в конкурентную среду, реестр переданных функций и результаты мониторинга. Это позволит вовлечь широкий круг представителей гражданского общества и СМИ в обсуждение данных вопросов.

Затем последует анализ готовности рынка с участием общественности. В этот процесс будут включены НПП «Атамекен» и Гражданский Альянс Казахстана. После этого пройдет заседание экспертного совета с участием депутатов, а на финальном этапе состоится обсуждение данного вопроса на специальной Комиссии под руководством первого заместителя Премьер-Министра РК.

Также А. Жумагулов отметил, что передача функций в конкурентную среду не должна повлиять на их качество. При этом, по его словам, на всех этапах передачи функций будет обеспечиваться прозрачность.

«За государственными органами все же остается контроль за качеством функций», — заверил вице-министр.

Спикер отметил, что главным фактором здесь является обратная связь с населением. После ежегодной обработки собранных жалоб и предложений результат передачи госфункций будет выноситься на рассмотрение специальной Комиссии. Если она определит, что после определенного периода времени передача госфункций себя не оправдала, то существует механизм обратного возврата этих функций в государственное ведение.

А. Жумагулов также обратил внимание, что проект закона не затрагивает передачу в конкурентную среду функций госорганов своим подведомственным организациям.

Напомним, сегодня в ходе заседания Правительства был рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду», разработанный во исполнение 97-го шага Плана Нации «100 конкретных шагов».