Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Крупнейший бриллиант в мире продали за 53 миллиона долларов

26 сентября 2017, 16:40

В Канаде продали крупнейший бриллиант в мире Lesedi La Rona.

Покупателем стала компания Graff Diamonds, которой сделка обошлась в 63 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении компании-продавца Lucara Diamond Corp, передает Lenta.ru.

«Мы волнуемся и гордимся тем, что стали новыми хранителями этого невероятного бриллианта. <…> Это важный день в моей карьере. Мне выпала честь получить великолепную природную красоту Lesedi La Rona», — приводятся в пресс-релизе слова владельца Graff Diamonds Лоуренса Граффа.

Алмаз Lesedi La Rona был добыт в Ботсване в ноябре 2015 года. С местного языка его название переводится как «Наш свет». Его масса равна 1109 каратам (221,8 грамма).

Lucara Diamond Corp пыталась продать бриллиант больше года. Впервые он был выставлен на аукционе «Сотбис» в июне 2016 года, но сбыть его не удалось: за камень предложили 61 миллион долларов, в то время как компания намеревалась получить 70 миллионов долларов.

Lesedi La Rona — второй по величине алмаз, добытый в мире за более чем сто лет. В 1905 году в ЮАР был добыт камень «Куллинан» («Звезда Африки»). До разделения его вес составлял 3106,75 карата.

Фото: Lucas Jackson / Reuters

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...