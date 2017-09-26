Крупнейший бриллиант в мире продали за 53 миллиона долларов
26 сентября 2017, 16:40
В Канаде продали крупнейший бриллиант в мире Lesedi La Rona.
Покупателем стала компания Graff Diamonds, которой сделка обошлась в 63 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении компании-продавца Lucara Diamond Corp, передает Lenta.ru.
«Мы волнуемся и гордимся тем, что стали новыми хранителями этого невероятного бриллианта. <…> Это важный день в моей карьере. Мне выпала честь получить великолепную природную красоту Lesedi La Rona», — приводятся в пресс-релизе слова владельца Graff Diamonds Лоуренса Граффа.
Алмаз Lesedi La Rona был добыт в Ботсване в ноябре 2015 года. С местного языка его название переводится как «Наш свет». Его масса равна 1109 каратам (221,8 грамма).
Lucara Diamond Corp пыталась продать бриллиант больше года. Впервые он был выставлен на аукционе «Сотбис» в июне 2016 года, но сбыть его не удалось: за камень предложили 61 миллион долларов, в то время как компания намеревалась получить 70 миллионов долларов.
Lesedi La Rona — второй по величине алмаз, добытый в мире за более чем сто лет. В 1905 году в ЮАР был добыт камень «Куллинан» («Звезда Африки»). До разделения его вес составлял 3106,75 карата.
Фото: Lucas Jackson / Reuters
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