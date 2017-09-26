Кондуктор-хам и дырявые шины: алматинцы продолжают жаловаться на автобусы

В этот раз отличились автобусы 63 и 72 маршрутов.

От жителей Алматы продолжают поступать жалобы на общественный транспорт, передает передает Zakon.kz





В редакцию портала читатель прислала фотографии пассажирского автобуса в, мягко говоря, неудовлетворительном техническом состоянии.









Это колесо автобуса 63 маршрута. Фотографии были сделаны сегодня, 26 сентября, около 11 часов утра на остановке в мкр.Казахфильм.





"Здравствуйте. Вся надежда на вас. Живя на Аль-Фараби мы являемся пассажирами 63 маршрута. Сам маршрут пролегает очень удобно. Но вот обслуживающий автопарк номер 3 и водители этого автопарка вызывают бесконечные нарекания. Пока автопарк принадлежал городу, работали взрослые водители. Сейчас это хамы. Но да же не это удивляет а техническое состояние машин, выпущенных на линию. Судите сами, можно ли ездить на таких шинах. Это чудо безопасности сегодня перевозит пассажиров со стороны Орбиты в сторону Фурманова... ...Шина полностью порезана, а на ней водитель развивает скорость до 80 км/ч. Так как скоростной режим водители 63 маршрута не считают нужным соблюдать", - написала автор фотографий.









При этом, по ее словам, на автобусе нет бортового номера. На двери есть наклейка для оплаты посредством смс с номером 835 номер. Госномер автобуса 319 АU 02. Эти фотографии были направлены в ТОО "Green Bus" для изучения.





Еще одно возмущение качеством обслуживания в общественном транспорте появилось в Facebook. Женщина просит обратить внимание на кондуктора автобуса 72 маршрута.





"Данная особь обложила меня нецензурной бранью, матом, грозился физической расправой,обещал устроить, что мне в Алматы будет места мало!!! Все началось с того, что я спросила,почему отсутствуют наклейки с кодом оплаты ОНАЙ, чтобы рассчитаться за проезд смс", - написала на своей странице возмущенная алматинка.







